東鐵過海分流 荃灣線繁時客降兩成

東鐵繁時客量增27%

運房局表示，根據初步觀察，荃灣線早上最繁忙路段的乘客量下降兩成，而觀塘線早上最繁忙路段的乘客量亦下降約一成，港鐵公司今日會在鐵路事宜小組委員會會議上，進一步解釋東鐵線過海段通車以來，乘客出行模式的轉變。局方又表示，根據港鐵資料，東鐵線過海段通車後，早上最繁忙一小時最繁忙路段乘客量，由約2.6萬人次增27%至約3.31萬人次，以每平方米站立4人計算，載客率約73%；由於東鐵線過海段剛通車，乘客出行模式以至各鐵路線乘客量或需一段時間才能穩定，港鐵公司會繼續密切留意，按實際情况適時調整列車服務。

田北辰表示，新開通過海段有助分流，而在觀塘線及荃灣線負荷紓緩後，可應付更多需求，將有助政府以基建先行原則，透過市區重建等方式，在沿線發展房屋。

田北辰：助規劃沿線建屋

他又表示，新路線亦有助在個別港鐵路段故障時，分流乘客轉搭其他路線。他以金鐘往旺角為例，以往一旦荃灣線過海段故障，乘客要出站改搭巴士等路面交通工具；但東鐵線過海段開通後，乘客可經東鐵線及屯馬線到何文田站，再沿觀塘線前往旺角站。他建議港鐵在手機應用程式加入新功能，在鐵路發生故障時向乘客提供後備路線。