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4人疑染新變種 灣仔或現隱形傳播 麥當勞群組76歲婦曾到該區 時地無重疊

【明報專訊】變種新冠病毒Omicron BA.2.12.1可能曾在灣仔傳播，最新有4人感染非本地流行病毒株，疑屬BA.2.12.1，其中兩人於灣仔工作，暫時源頭不明，列本地個案。爆發該變種病毒的麥當勞群組有76歲婦曾到灣仔，但時間及地點無重疊。衛生防護中心表示，若4人基因排序與麥當勞群組相同，或已出現隱形傳播。同時，該76歲婦居住的九龍灣麗晶花園一名99歲婦人染疫，兩者病毒基因一致，後者沒到過爆疫的麥當勞，不排除兩人有接觸。

4人無外遊 兩人灣仔工作

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，4宗個案有L452Q基因變異，有別於本港現時流行病毒株，初步懷疑屬BA.2.12.1，尚待全基因分析確認。他說，4人無旅遊史，來自兩個家庭，均有成員在灣仔工作。其中一家三口居於九龍城利榮大廈，最先發病的63歲婦在灣仔會展任清潔工，5月21日發病、23日最後上班，其兩名家人亦染疫（見圖）；另一家庭的51歲女子在灣仔入境事務大樓工作，暫未見兩者有流行病學關連。入境處表示患者是文書助理，負責文職工作，毋須接觸公眾，最後於5月20日上班，周一已消毒其工作地點，同一辦公室人員亦已接受快速測試，運作無受影響。

倘基因排序一樣 證麥當勞群組入社區

太古城麥當勞群組爆發BA.2.12.1，歐家榮表示，暫未見到L452Q個案與麥當勞群組有關，唯一可能連繫是兩名L452Q患者曾在灣仔工作及用膳。麥當勞群組一名76歲染疫婦於5月16至17日曾到灣仔會展站及灣景中心大快活，但時間和位置沒重疊，需進一步調查傳播途徑。他表示，中心將分析4宗L452Q個案的基因排序，假設4人均屬BA.2.12.1，而基因排序與麥當勞群組一樣，可證明麥當勞群組個案已流入社區，或已有隱形個案及隱形傳播鏈。

76歲婦居麗晶 同座99歲婦染疫

另外，上述麥當勞群組的76歲染疫婦可能引發另一傳播鏈，她所住的麗晶花園第六座有99歲婦染BA.2.12.1，兩者病毒基因一致，後者的家傭亦經快速測試驗出陽性。兩名婦人所住單位相隔5層及不同坐向，歐家榮表示，99歲婦平日會落公園，不排除出入時會與76歲婦接觸。99歲婦正在康復中，3日前快速測試呈陰性，連同上述兩人，麥當勞群組累計有12人染疫。

St. Catherine's多兩宗

本港累計有70宗BA.2.12.1個案，歐家榮表示，現時此變種科學數據有限，與現時本港社區流行的BA.2.2類似，或傳播力更強，但未有證據顯示病徵更嚴重，本港目前錄得個案大部分屬輸入個案，絕大部分毋須進入醫院或醫療設施，僅出現輕微病徵，中心會與醫管局分析入院患者情况。

另外，九龍塘羅福道國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）再多兩名學生染疫，其中一人屬於曾出現個案的班別，該班早前已停課；至於另一名染疫學生最後於周二（24日）上學，翌日發病、同日快測陽性，其就讀的班早前未有個案，同班27名同學及5名教師快測陰性。歐家榮表示，該校累計3個同層課室現個案，各班沒共同活動，但學生會共用廁所，以及分別在不同時間玩滑梯，不排除新個案在學校環境感染，早前公布停課至周五的爆疫課室的上下午班，暫毋須延長。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

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