【Emily】嶺大「政治學」將改名「政府與國際事務學」 可選擇用舊名畢業 有學生話突然

Emily上大學聯招（JUPAS）網站，發現課程仍然稱為「社會科學（榮譽）學士—政治學」（JS7302）。但喺課程網站，就有提醒「政治學」改名一事，又話以POL字開頭嘅主修或副修科目名稱，日後會變成以GOV開頭。

讀緊嶺大政治學嘅Y同學（化名）質疑，校方係為咗避開「政治」呢啲敏感字眼而改名。佢話幾個同學都係收到電郵先知有件咁嘅事，唔明點解要咁快、咁突然改名。佢會向校方申請沿用舊名畢業，惟覺得影響在讀學生，呢個做法有啲奇怪。

內容不改 嶺大：教與學更能跨學科

嶺大回覆話，政治學系認為「政府與國際事務學」喺教與學方法上更能跨越學科，為學生提供更廣闊視野及更好研究方法，協助佢哋以後服務不同專業；是次改名涉及學系，以及學系轄下嘅本科和研究生課程名稱，課程內容無改動。