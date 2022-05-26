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2022年5月26日星期四
港聞二
公僕薪趨指標確認 沒計無薪假、倒閉 人力顧問質疑脫離現實 委會稱日後或改調查
去信反駁華員會 薪諮會秘書長：不會「嚇驚」委員
東鐵過海車事故 港鐵：監控系統誤着燈
方艙合約工打麻將 入境處：兩離職兩停職
急需換心婦仍在等 醫生憂錯失黃金時間
2.7萬私樓年滿30 資助維修被批太慢
接連缺席博鰲等 港沒派官赴世經論壇年會
規管眾籌網安立法 擬年底諮詢公眾 警查8宗眾籌案件 3涉國安法5涉反修例
警購國產6「劍齒虎」裝甲車 下月起出動
Tg封起底群組 涉披露親建制者資料
阮民安加控欺詐 連同煽動案轉介區院 被指訛稱女子涉暴動 代售曲奇籌款
麥當勞增一宗 快測陽性一周方呈報 St. Catherine's幼園多一生染疫 同班未停課
調查：第四波期間一成市民現PTSD徵狀
星月樓廁所調轉抽風 當局質疑爆疫時無開機淨氣
何栢良指疫情大致符預期 料放寬入境影響不大
回應檢疫隔離死亡個案 陳肇始：兩情况改送院隔離
兩歲童吸舒張劑後不治 醫生當日未錄病人心跳率 出事後補記牌板 官：醫學院咁教你?
林景楠選舉廣告違例 高院：疏忽所致 免除刑罰
愛秩序灣公園男子跌入1呎深水池 暈倒不治
五旬姑丈認性侵寄住8歲侄女 形容二人如情侶
周達權：申領牌照非黃偉強負責
旁聽者涉法院外喧嘩 控阻礙公職人員續保釋
還押涉販毒警長疑遭威脅 阻出庭作供
操控181戶口涉款22億 港澳洗錢集團22人落網
警追可疑車撞倒途人 隔半年公布今控危駕
元州邨兩日4人遭扑頭 警埋伏拘住客
疑自炒拋出撼柱 六旬鐵騎士不治
大灣區GBA專題：內地煲劇平台選擇多收費差異大
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【Emily】嶺大「政治學」將改名「政府與國際事務學」 可選擇用舊名畢業 有學生話突然
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【Emily】煙花回歸迪士尼 《星夢光影之旅》下月登場
【Emily】立會Running Man 議員相約周三會後跑
【Emily】留任行會否？ 陳智思盼更多唔同人參與
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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