元州邨兩日4人遭扑頭 警埋伏拘住客

昨晨8時許，軍裝警員到元州邨一帶截查可疑者，便衣探員其後到場翻查閉路電視並鎖定疑犯。警方於疑犯居住的元健樓單位外埋伏，趁其下午4時許外出用膳時上前拘捕，並檢走他作案時穿著的衣物及鞋。44歲蕭姓無業男子被扣查，現場所見，他身材高大，被黑布蒙頭帶上警車時表現冷靜。

受襲施襲不相識 兩人聊天間被打

深水埗警區情報組主管鍾嘉萍督察交代案情，指周一下午4時半，兩名男子於元州邨元慧樓對開聊天，突然被疑犯迎面用玻璃樽襲擊頭部及拳打腳踢，導致頭部受傷。至前日下午5時半，一名47歲男子途經元健樓外，與疑犯因沒佩戴口罩發生爭執，男子其後轉身離開，疑犯從後以硬物襲擊其頭部，逃跑期間再以硬物襲擊另一60歲男途人，兩人清醒並送往明愛醫院。鍾指被捕男子與受襲4人不相識，惟不便透露前者有否精神病及傷人紀錄。

其中一名男傷者的女兒前日於社交網站發文求助，指父親被人從後以鎖匙扑頭需縫針。她稱父親沒有與人結怨，當時僅外出買菜，「（襲擊者）就咁跳高一嘢拎住抽鎖匙打落個頭度，都無同佢講過嘢」、「係純粹襲擊，一打完就走」。

居民黎女士說有聽聞事件，但未有目擊，無奈稱「唯有自己行路小心啲」。她又稱邨內「好多傻佬」，但只會自言自語，出入亦有打招呼。