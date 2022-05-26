港聞

港聞二

元州邨兩日4人遭扑頭 警埋伏拘住客

【明報專訊】長沙灣元州邨發生連環隨機傷人案，4名男子先後於周一及前日被一名男子以玻璃樽及硬物襲擊，警方昨日在邨內疑犯屋外埋伏，將其拘捕。

昨晨8時許，軍裝警員到元州邨一帶截查可疑者，便衣探員其後到場翻查閉路電視並鎖定疑犯。警方於疑犯居住的元健樓單位外埋伏，趁其下午4時許外出用膳時上前拘捕，並檢走他作案時穿著的衣物及鞋。44歲蕭姓無業男子被扣查，現場所見，他身材高大，被黑布蒙頭帶上警車時表現冷靜。

受襲施襲不相識 兩人聊天間被打

深水埗警區情報組主管鍾嘉萍督察交代案情，指周一下午4時半，兩名男子於元州邨元慧樓對開聊天，突然被疑犯迎面用玻璃樽襲擊頭部及拳打腳踢，導致頭部受傷。至前日下午5時半，一名47歲男子途經元健樓外，與疑犯因沒佩戴口罩發生爭執，男子其後轉身離開，疑犯從後以硬物襲擊其頭部，逃跑期間再以硬物襲擊另一60歲男途人，兩人清醒並送往明愛醫院。鍾指被捕男子與受襲4人不相識，惟不便透露前者有否精神病及傷人紀錄。

其中一名男傷者的女兒前日於社交網站發文求助，指父親被人從後以鎖匙扑頭需縫針。她稱父親沒有與人結怨，當時僅外出買菜，「（襲擊者）就咁跳高一嘢拎住抽鎖匙打落個頭度，都無同佢講過嘢」、「係純粹襲擊，一打完就走」。

居民黎女士說有聽聞事件，但未有目擊，無奈稱「唯有自己行路小心啲」。她又稱邨內「好多傻佬」，但只會自言自語，出入亦有打招呼。

上 / 下一篇新聞

公僕薪趨指標確認 沒計無薪假、倒閉 人力顧問質疑脫離現實 委會稱日後或改調查
公僕薪趨指標確認 沒計無薪假、倒閉 人力顧問質疑脫離現實 委會稱日後或改調查
去信反駁華員會 薪諮會秘書長：不會「嚇驚」委員
去信反駁華員會 薪諮會秘書長：不會「嚇驚」委員
東鐵過海車事故 港鐵：監控系統誤着燈
東鐵過海車事故 港鐵：監控系統誤着燈
方艙合約工打麻將 入境處：兩離職兩停職
方艙合約工打麻將 入境處：兩離職兩停職
急需換心婦仍在等 醫生憂錯失黃金時間
急需換心婦仍在等 醫生憂錯失黃金時間
2.7萬私樓年滿30 資助維修被批太慢
2.7萬私樓年滿30 資助維修被批太慢
接連缺席博鰲等 港沒派官赴世經論壇年會
接連缺席博鰲等 港沒派官赴世經論壇年會
規管眾籌網安立法 擬年底諮詢公眾 警查8宗眾籌案件 3涉國安法5涉反修例
規管眾籌網安立法 擬年底諮詢公眾 警查8宗眾籌案件 3涉國安法5涉反修例
警購國產6「劍齒虎」裝甲車 下月起出動
警購國產6「劍齒虎」裝甲車 下月起出動
Tg封起底群組 涉披露親建制者資料
Tg封起底群組 涉披露親建制者資料
阮民安加控欺詐 連同煽動案轉介區院 被指訛稱女子涉暴動 代售曲奇籌款
阮民安加控欺詐 連同煽動案轉介區院 被指訛稱女子涉暴動 代售曲奇籌款
麥當勞增一宗 快測陽性一周方呈報 St. Catherine's幼園多一生染疫 同班未停課
麥當勞增一宗 快測陽性一周方呈報 St. Catherine's幼園多一生染疫 同班未停課
調查：第四波期間一成市民現PTSD徵狀
調查：第四波期間一成市民現PTSD徵狀
星月樓廁所調轉抽風 當局質疑爆疫時無開機淨氣
星月樓廁所調轉抽風 當局質疑爆疫時無開機淨氣
何栢良指疫情大致符預期 料放寬入境影響不大
何栢良指疫情大致符預期 料放寬入境影響不大
回應檢疫隔離死亡個案 陳肇始：兩情况改送院隔離
回應檢疫隔離死亡個案 陳肇始：兩情况改送院隔離
兩歲童吸舒張劑後不治 醫生當日未錄病人心跳率 出事後補記牌板 官：醫學院咁教你?
兩歲童吸舒張劑後不治 醫生當日未錄病人心跳率 出事後補記牌板 官：醫學院咁教你?
林景楠選舉廣告違例 高院：疏忽所致 免除刑罰
林景楠選舉廣告違例 高院：疏忽所致 免除刑罰
愛秩序灣公園男子跌入1呎深水池 暈倒不治
愛秩序灣公園男子跌入1呎深水池 暈倒不治
五旬姑丈認性侵寄住8歲侄女 形容二人如情侶
五旬姑丈認性侵寄住8歲侄女 形容二人如情侶
周達權：申領牌照非黃偉強負責
周達權：申領牌照非黃偉強負責
旁聽者涉法院外喧嘩 控阻礙公職人員續保釋
旁聽者涉法院外喧嘩 控阻礙公職人員續保釋
還押涉販毒警長疑遭威脅 阻出庭作供
還押涉販毒警長疑遭威脅 阻出庭作供
操控181戶口涉款22億 港澳洗錢集團22人落網
操控181戶口涉款22億 港澳洗錢集團22人落網
警追可疑車撞倒途人 隔半年公布今控危駕
警追可疑車撞倒途人 隔半年公布今控危駕
疑自炒拋出撼柱 六旬鐵騎士不治
疑自炒拋出撼柱 六旬鐵騎士不治
大灣區GBA專題：內地煲劇平台選擇多收費差異大
大灣區GBA專題：內地煲劇平台選擇多收費差異大
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】單獨囚禁 胡志偉獄中受洗 梁家傑路經立會嘆陌生 憶同路人神傷
【Emily】單獨囚禁 胡志偉獄中受洗 梁家傑路經立會嘆陌生 憶同路人神傷
【Emily】嶺大「政治學」將改名「政府與國際事務學」 可選擇用舊名畢業 有學生話突然
【Emily】嶺大「政治學」將改名「政府與國際事務學」 可選擇用舊名畢業 有學生話突然
【Emily】巴塞爾展明開幕
【Emily】巴塞爾展明開幕
【Emily】煙花回歸迪士尼 《星夢光影之旅》下月登場
【Emily】煙花回歸迪士尼 《星夢光影之旅》下月登場
【Emily】立會Running Man 議員相約周三會後跑
【Emily】立會Running Man 議員相約周三會後跑
【Emily】留任行會否？ 陳智思盼更多唔同人參與
【Emily】留任行會否？ 陳智思盼更多唔同人參與