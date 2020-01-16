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操控181戶口涉款22億 港澳洗錢集團22人落網

【明報專訊】警方與澳門司警前日採取聯合拘捕行動，搗破一個利用銀行戶口的跨境洗黑錢集團，拘捕22人，其中17人在港被捕，涉嫌串謀「洗黑錢」。集團以金錢招攬親友開設本地銀行戶口作不法用途，涉及32宗本地騙案。案中涉案銀行戶口至少181個，涉款金額達22億，所有被捕人被扣查。

港拘17人4屬骨幹 檢逾50銀行卡

警方與澳門司警前日採取代號「廷制」的聯合行動，其中於九龍及新界區以串謀洗黑錢罪拘捕11男6女，包括4名集團骨幹成員，其他為傀儡戶口持有人，介乎25至60歲，分別報稱主婦、文員、美容師及建築工人。行動中，警方於部分被捕人身上及住所檢獲30萬元現金、50多張銀行卡，另有兩隻疑以騙款購買的手表。澳門司警則於同日以相同罪名拘捕5人，包括兩名持香港身分證男子、兩名澳門人及一名持雙程證者，介乎23至37歲，報稱無業及售貨員。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

萬元誘親友開戶 稱儲蓄投資

警方指出，集團2020年10月開始活躍，至今年3月期間，成員透過操控不同銀行戶口作「傀儡戶口」，清洗與騙案有關的犯罪得益。大部分集團骨幹成員主要身處澳門，以金錢利誘親友、伴侶、同事及舊同學開設多個戶口，訛稱用作儲蓄及投資，酬勞介乎1萬至6萬元。

戶口持有人會將網上銀行登入資料轉交集團骨幹成員，對方於短時間內轉走款項，並於各戶口間轉帳，意圖製造轉帳紀錄及資金流動，亦曾以提款卡於澳門提取大量現金。財富情報及調查科總督察鄭思為表示，涉案戶口至少181個，包括傳統及虛擬銀行戶口，涉款逾22億港元，包括11億元入帳及11億元出帳，涉及本港32宗詐騙所得款項。

涉港32騙案 包括冒官員、情騙

該32宗詐騙案涉款逾8400萬，發生於去年9月至今年3月，包括15宗假冒官員騙案、6宗投資騙案、5宗網上情緣騙案、1宗電郵騙案及5宗其他類似騙案。假冒官員騙案中，成員假扮外地執法人員，聲稱事主涉及刑事案件，要求交出保證金。網上情緣騙案方面，成員自稱歐美或東南亞國家專業人士，如基金經理或跨國企業管理層，並於社交平台認識事主，建立關係後以投資或急需現金周轉等理由詐騙。32名事主中，警方已知有5男21女受騙，介乎25至67歲，損失金額介乎2萬至1400萬元。當中一間本地生物科技公司誤中電郵騙案，損失110萬。

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