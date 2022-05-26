周達權：申領牌照非黃偉強負責

代表黃偉強的資深大律師黃佩琪根據文件，指出壹傳媒制定採購政策和程序，並問採購政策是否適用於力高顧問，周達權回答稱力高不受政策規限，但以他理解，力高員工會盡量依從政策，例如為黎智英私人採購，他估計有助簽發支票等手續。

辯方指力高員工收利市

須經壹傳媒人事部審批

黃佩琪指出，有力高員工誕下嬰兒後獲得1000元的祝賀利市，須由壹傳媒人事部審批，並經周和Mark Simon簽署。法官陳廣池問「點解要咁嚴重？要4個人簽名？」，周表示那因為需要公司開出支票。黃佩琪又稱，力高員工要簽署壹傳媒的紀律守則，但周稱他並不知情。

黃佩琪提及，黃偉強負責處理力高汽車、遊艇，以及黎位於嘉道理道住宅的維修事宜，周同意這屬於黎私人生活的需要。黃佩琪稱，力高是為黎私人生活辦理採購事務，目的是分開處理其私人開支帳目。周回應，該些資產均是力高持有，由力高開出採購申請表的款項，自然會視為力高支出。

周又說，黃偉強會就工業邨申請牌照事宜與科技園聯絡，至於哪些公司須申領牌照，並不由黃偉強所管。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 349/21】

（壹傳媒違契案）