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五旬姑丈認性侵寄住8歲侄女 形容二人如情侶

【明報專訊】51歲姑丈協助照顧侄女起居，被侄女視為「第二個父親」，其間多次摸侄女胸部、擁吻和企圖強姦。侄女長大後接受性教育，明白姑丈所為，終揭發事件。涉事姑丈昨於高等法院承認一項企圖強姦罪和5項非禮罪，還押至7月8日判刑。法官張慧玲批評，事主案發時只是小學生，被告聲稱兩人的關係猶如情侶，說法令人震驚。

被告L.Y.H.報稱為中港跨境司機，散庭後情緒激動。6項控罪發生時，事主X就讀小二至小四，約為8至9歲。案情指，X的父母因工作需要，將X交予其姑姐，即被告的妻子照顧。事發2015年初，X居於被告寓所，被告趁妻子洗澡時擁吻X。及後，被告與X在同一房間過夜，被告妻子留宿另一房間。被告摸X胸部等，並嘗試用下體侵犯私處，因事主疼痛才作罷。

2015至2016年間，被告多次用下體摩擦X的私處，並直呼「我愛你」。被告亦與X一起沐浴，對她毛手毛腳。直至2020年，X接受心理輔導時向社工透露事件，向警方報案。被告在警誡下，稱大部分時間是X主動親近，更稱X主動舌吻。被告又說，起初以為親密行為是「家人表達愛的方式」，後來難以自控才犯下大錯。

索事主創傷報告 押後判刑

張官批評，X案發時相當年幼，被告理應做好父親般的榜樣，卻濫用X及其父母的信任，加上本案非禮情節接近企圖強姦，法庭不會輕判。張官提到，被告曾與X同房同牀，被告妻子則在另一房間過夜，令被告有機可乘。張官下令索取X及其父母的創傷報告，以及被告的心理報告才判刑，以了解事件來龍去脈，並探討被告的重犯風險。

【案件編號：HCCC17/22】

相關字詞﹕高等法院 非禮 企圖強姦 跨境司機 侄女

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