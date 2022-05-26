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林景楠選舉廣告違例 高院：疏忽所致 免除刑罰

【明報專訊】2020年立法會選舉，阿布泰國生活百貨創辦人林景楠曾報名參選進出口界，之後轉戰新界東地區直選，惟該屆選舉最終押後。林景楠早前就選舉廣告違例入稟高等法院，要求免除相關刑罰。高院法官昨頒判辭表示，相信林並非惡意（bad faith）違例，接納事件因疏忽所致，故頒令免除刑罰。林須向律政司支付逾2.5萬元訟費。

選舉廣告未列印刷人名稱印數

林景楠亦是「35+初選」案的被告之一，現保釋候訊。判辭指，林景楠沒有在選舉廣告列出印刷人名稱、數量等資料，亦沒有備妥選舉廣告的副本，以及沒有向選舉主任提供兩份選舉廣告文本，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》等規定，向法庭申請免除罰則。申請方解釋，林當時管理26間分店和過百名員工，忙於打理生意，亦是首次參選立法會。至於林的兩名選舉代理人本身任職阿布泰，同樣欠缺選舉經驗，因為誤解規定才違例。

法官楊家雄表示，林景楠事後向法庭提交選舉廣告資料，涉事選舉代理人亦在宣誓下聲明，確認因為疏忽而違例，故本案不涉及惡意行為。楊官強調，對法律無知並非抗辯理由，選舉制度的公正取決於遵守規則，惟根據案中證據，林及其選舉代理人已盡力跟從規則，僅因疏忽大意而誤解規定，「法庭給予豁免並非不公正」，故批准申請。

【案件編號：HCMP656/21】

相關字詞﹕高等法院 選舉呈請 選舉廣告 進出口界 林景楠 2020立法會選舉

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