兩歲童吸舒張劑後不治 醫生當日未錄病人心跳率 出事後補記牌板 官：醫學院咁教你?

官質疑分半鐘不夠時間完成檢查

死者陳嘉懿（終年2歲）2016年12月16日於梁蔭基醫生醫務所聞氣，其後被送往聯合醫院後證實死亡。庭上播放案發時的閉路電視片段，顯示死者父親及婆婆抱死者進出醫生房，歷時約1分半鐘。梁蔭基早前供稱，曾為死者脫去衣服檢查，何官質疑他能否及時完成。梁稱，當時只解開死者胸前衣服檢查，且有多次經驗及事發危急，故可於1分半鐘內完成。

醫生解釋字體潦草需時校對

何官表示，死者需要召救護車，但梁未有安排護士在旁監察，說「早兩分鐘，可能係生同死嘅分別」，梁表示同意。至於梁在交予家屬的病歷寫上死者的個人資料，如體重、剖腹產等，梁稱這些資料應是死者家屬向診所聯絡時，護士詢問家屬所得。何官批評他將家屬已知的資料寫在病歷，卻未有寫上當日事情及診斷等，質疑「有咩意思」。梁解釋，其字體潦草擔心出錯，欲花時間校對，故未有把牌板全部內容寫在病歷。何官認為，牌板與病歷兩份紀錄字體無異，梁亦知悉病歷會交給醫院，反問「幫到人咩？」

誰召白車 護士口供作供有出入

護士鄧彩紅任職16年，為診所最資深的護士。她供稱，當日年資最淺的郭曉然負責登記，林亦詩則負責執藥。梁蔭基吩咐她們召白車、為死者聞氣及每兩分鐘檢查，她遂指示郭曉然處理聞氣機，自己準備召車，但因郭提出詢問，故鄧吩咐林召車。鄧稱，郭曾報告死者情况，指他戴面罩時曾掙扎，但及後平靜下來。

何官質疑情况危急，更要召喚救護車，為何她身為資深護士未有跟進召車，鄧彩紅解釋當刻認為聞氣較重要。何官續稱，其口供紙及庭上口供有出入，其口供稱曾吩咐護士林亦詩召白車，她亦有召白車，惟她現稱未有召車，鄧更在文件上簽署，鄧遂澄清未有召車。

鄧彩紅又稱，她當時進入醫生房是交代正召車，離房後打算告知家屬，惟看到死者臉青，故未有交代。何官則表示，她事隔10分鐘才進房交代，反問她「呢個資訊根本無意思、唔合理㗎喎？」鄧表示同意。另從閉路電視可見，鄧出門後隨即為死者除下面罩，而非觀察臉色，鄧否認，重申死者「塊臉好明顯青晒」。何官向鄧指出，事實上她從閉路電視察覺有異，遂向醫生報告，出來後便叫家屬帶死者入房，鄧則多番回應「唔係！」聆訊今續。

【案件編號：CCDI 701/17】

明報記者

（死因聆訊）