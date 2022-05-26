回應檢疫隔離死亡個案 陳肇始：兩情况改送院隔離

竹篙灣部分房設平安鐘

陳肇始指出，醫管局駐社區隔離設施的醫護人員，會為竹篙灣感染人士做初步評估，情况穩定的長期病患者，會獲安排入住特別座數的房間，有關房間安裝了平安鐘及位置較接近醫療站，外展醫療隊亦會每天定時探訪這些感染人士。不過老人科專科醫生佘達明認為，現時確診人數少，配置尚可應付患者，若日後再爆疫，以上設施將無法應付。

檢疫酒店方面，陳肇始指衛生署會為指定檢疫酒店的員工提供訓練，要求他們為檢疫人士提供協助。奧斯酒店營運總監崔定邦說，當局有為員工提供訓練，惟難為每個場景提供訓練，若有突發事件發生，將考驗酒店應變能力。他稱身體欠佳客人可於入住前交代身體狀况，讓酒店多加留意。

根據指定檢疫酒店提供的數據，截至5月23日，5及6月整體訂房率分別約65%及70%。政府昨公布5月底起新增兩間指定檢疫酒店，分別是港麗酒店及海洋公園萬豪酒店，本月底起接受訂房，下月初投入服務，預計可額外提供約600個房間。截至昨日全港共有64間指定檢疫酒店，提供約2.3萬個房間。

（新冠疫情）