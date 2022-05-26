何栢良指疫情大致符預期 料放寬入境影響不大

籲兒童接種防染疫現腦炎

何栢良昨在港台節目《千禧年代》表示，港府早前放寬社交距離措施，現時每日新增個案維持約200宗，未見明顯反彈，情况大致符合預期，雖然太古城三期麥當勞出現變異病毒株Omicron BA.2.12.1群組，但指此病毒株仍屬Omicron ，並無很大的基因變異，與本港流行病毒株相近，患者若有打針，預計其感染BA.2.12.1後出現重症的風險分別不大，由於現時出入食肆均要打針，認為出現小型群組也無所謂。

九龍塘國際英文幼稚園至前日累計6名師生染疫，兩班須停課。何栢良表示，根據政府公布數字，累計學校呈報個案不算特別多，感染學生比例與社區成年人相若，認為學校傳播風險甚至較社區或家庭群組傳播更低。

他指，本港過往曾有數名未打針的兒童，染疫後短時間出現壞死性腦炎，近日台灣已呈報6宗類似個案、其中5人死亡，呼籲家長平衡風險後，盡快安排子女打針。

至於特首林鄭月娥表明不會再放寬外防輸入措施，何指邊境措施難以完全堵截輸入個案進入社區，惟現時其他國家放寬邊境措施後有變異病毒入侵，其重症及死亡個案未有上升，故認為香港即使放寬措施，如7日檢疫期縮短至3日、讓港人回港後家居檢疫等，料對疫情影響不大，相信政府應是考慮科學以外的因素作決定。

（新冠疫情）