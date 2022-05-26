星月樓廁所調轉抽風 當局質疑爆疫時無開機淨氣

食環署回覆稱，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》列明餐飲處所在換氣量或空氣淨化設備須遵守的規定，署方1月25日曾巡查星月樓，當時未發現違規。署方會繼續留意星月樓情况，採取適當跟進行動。歐家榮稱星月樓已按要求作改善工程，現時其通風系統經機電署核實運作正常，環境樣本曾呈陽性的地點亦已轉為陰性，故可正常營業。

換氣量遠遜規定

歐家榮：已改善可營業

源栢樑昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，爆疫當天星月樓鮮風量非常低，很大可能無開啟鮮風機，惟鮮風機操作指示燈藏在天花板，即使無啟動或故障，員工亦難察覺；小組另發現食肆內廁所抽風方向被調轉，由原本抽風出室外，變成把風送入室內。

星月樓兩個分別來自女廁抽氣扇和男廁的環境樣本早前被驗出陽性，源栢樑亦向本報確認，星月樓男及女廁抽氣扇均調轉抽風方向。他說，食肆通風系統及空氣淨化設備不應「只擺喺度為交功課」，如運作出錯有可能爆疫，小組稍後或倡議為食肆負責人提供指引，助其了解如何定期維修保養相關系統及設備。

（新冠疫情）