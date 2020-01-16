調查：第四波期間一成市民現PTSD徵狀

料第五波比例增至三四成

理大團隊在本港正值第四波疫情，即2020年12月至2021年2月期間，電話訪問逾3000名市民，以及與約30名長者深入訪談，發現12.4%受訪者有創傷後遺症徵狀。

理大醫療及社會科學院院長岑浩强說，徵狀可分3種，包括侵入性記憶、過度興奮和出現迴避行為；他分別舉例，指有人或因大廈圍封強檢，感壓力或受創傷，事後仍有不愉快心情；有人曾經歷未能搶購口罩、預約檢測而發脾氣；亦有人不想憶起疫情相關事宜，甚至當作沒發生過。他估計，經歷第五波嚴峻疫情後，有PTSD徵狀的市民將急增至30%至40%。

看疫情新聞逾句鐘 徵狀更甚

調查又發現，花逾一小時看疫情新聞的受訪者，比少於一小時者，有更嚴重的PTSD徵狀。岑估計，部分人或受誇張失實的疫情資訊困擾，建議市民避免長時間收看相關內容。他續說，如受創傷後遺症影響的市民有迴避行為，例如不理防疫措施，會影響社會整體防疫。至於市民有否因政府實施疫苗通行證感壓力，他指調查未追問該部分。

理大應用社會科學系副教授蕭婉文說，與長者深入訪談發現，有長者認為新冠傳染性很高，加上要在家避疫，令他們感憂鬱和無助，有長者甚至覺得被囚禁，「不如死咗佢」。團隊籲市民注意情緒變化，有需要時向專業人士求助。上述研究獲食衛局醫療衛生研究基金支持，上月刊於BMC Psychiatry及BMC Geriatrics學術期刊。

（新冠疫情）