麥當勞增一宗 快測陽性一周方呈報 St. Catherine's幼園多一生染疫 同班未停課

昨有19間學校呈報19宗個案，涉15學生及4教職員，上述國際英文幼稚園早前6師生染疫，兩班學生停課，昨增一名下午班學生染疫，他已接種兩劑新冠疫苗，周一起不適，傍晚快速測試呈陽性，周二已無上學，同班27名同學及5名教職員檢測陰性，當局暫不建議停課，但需徹底消毒課室。

與舊個案同層 無共同活動

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，新個案與早前染疫學生無關係，亦非搭同一校巴，惟新個案所屬班別與早前出現個案班別同層但不同課室，無共同活動，不排除共用設施時傳播。他指，防護中心在停課班別課室抽取6個環境樣本檢測呈陰性，初步相信該6名師生因課室內傳播染疫。

涉蘭桂坊酒店群組、帶變異病毒株Omicron BA.2.12.1的64歲婦人，5月13日曾到太古城麥當勞。歐家榮指，一名66歲女士當日早上約11時半至12時半，與兩親人光顧該麥當勞，她17日發病及快測陽性，但24日才呈報23日曾再做快測並呈陽，當局調查下發現她早前染疫並涉該群組，其同行親人及同住丈夫檢測呈陰性。

歐家榮表示，調查相信麥當勞群組源頭病人為美國返港的64歲婦人，當日約11時半離開食肆，而新增66歲女患者約11時半到達，中間可能有時間重疊，如出入餐廳時相遇。他指，麥當勞21個環境樣本均呈陰性，每小時換氣量達標，由於源頭病人到麥當勞時屬傳染期及曾除下口罩，並坐在近門口長枱，至少兩枱食客座位較近，另有個案坐在大堂位置，可能空氣由門口流入大堂，造成短距離傳播。

本港昨錄5宗BA.2.12.1個案，3宗屬輸入，其餘兩宗為麥當勞群組的67歲男子及76歲女子，BA.2.12.1個案累計69宗。當局早前懷疑上述64歲婦人與其丈夫，以及一對尼泊爾抵港父子在檢疫酒店內染疫，4人均列輸入個案。歐家榮指，兩組患者中均有人無病徵，難知何時有傳染性，可能最後無法判斷誰傳染他人。

國泰推程式供員工記行蹤

另外，現時駐港機組人員須記錄個人行蹤至抵港後第7天，國泰航空表示，因應政府規定，為機組人員提供活動記錄程式，方便於醫學監察首7天記錄及提交離家活動證明，除「安心出行」紀錄外，亦須提交其他當局要求的證明，稱程式只蒐集政府要求資料，將確保符合私隱條例。

明報記者

（新冠疫情）