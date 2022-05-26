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Tg封起底群組 涉披露親建制者資料

【明報專訊】早前有消息稱，私隱專員公署正積極研究引用《私隱條例》停止或限制市民使用網上社交平台Telegram（Tg）應用程式。Telegram昨日封鎖起底群組「阿囝搵老豆老母（Stand with Ukraine）」，內容涉及披露警員及親建制者個人資料，另再有人開設同名群組，並上載起底資料。私隱專員公署回覆查詢表示不評論個別執法行動。

同名群組「阿囝搵老豆老母」出現

續上載起底資料

原群組遭封鎖前有逾3.2萬人，群組內信息已被移除，只留下「群組未經許可散布個人資訊，已被封鎖」的英文字句。昨日傍晚有人開設同名群組「（資訊台）阿囝搵老豆老母」及「阿囝搵老豆老母」，內容繼續涉及起底資訊，當中包括懷疑是個人資料私隱專員鍾麗玲的電話及住址等。截至昨晚10時，兩個群組分別有逾630人及330人加入，兩個群組的管理員文字信息都有提及「刪一貼百，堅定不移」、「愈刪就愈開」，又稱已備份被封鎖的起底資訊；其中一個群組的管理員稱，所有管理員身處海外，沒有被捕。

被問有否指示 私隱署：不評論個別行動

被問及有否指示Telegram移除任何群組，私隱專員公署表示，不會評論個別個案的執法行動，會繼續密切監察有關情况，並行使《私隱條例》賦予權力，採取適當執法行動，打擊非法「起底」行為。

相關字詞﹕個人資料私隱專員公署 起底

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