警購國產6「劍齒虎」裝甲車 下月起出動

取代「銳武」 可發射不同彈藥

警方表示，新裝甲車上個月交付機電工程署測試，今個月在警隊內部安排人員培訓及資格認證。警方稱，現役「銳武」裝甲車自2009年3月起服役至今逾10年，於2019至2020年間頻繁出動，加速機件損耗，警方在2018年起已着手採購6輛新型裝甲車取代「銳武」，去年10月完成招標程序。警方又指為確保公共秩序及安全，世界各地大部分執法機構均會配備裝甲車，在暴動或騷亂時運送人員和裝備，以及執行反恐任務等。

政府在2021/22年度於《財政預算案》透露，警務處計劃更換6輛裝甲車，當時每輛預算為1277.6萬元，合計7665.6萬元。消息稱當時預算由外國購入，惟最終從內地購入，實際價錢遠低於預算，惟不便透露多少。消息稱，選擇內地製是由於性價比高，以及避免採購受外國制裁影響；暫時有兩輛「劍齒虎」抵港，餘下4輛下周陸續到貨。

翻查內地公安網頁及相關報道，西湖區巡特警大隊特警及黃岡市公安局特警支隊早在2015年引入同名車款，車長6.7米、寬2.36米、高3米，可容納10人，每輛約200萬元人民幣。車身防彈性能強，可抵禦衝鋒槍射擊，配備催淚炮、聲波驅散器等，最高時速可達130公里，全車側面及後方開有13個射擊孔，車頂有觀察天窗，採用特種軍用輪胎，即使破損漏氣仍可行駛一段距離。

狄志遠指不利復和 促公開使用指引

狄志遠稱，政府雖然早已預算購置新裝備款項，但認為當局可以「聰明些」，先暫緩購置，「現時社會鼓吹復和，這類較為『戰鬥格』的裝備，未能配合未來社會發展走勢」。他又表示，警方以往使用裝備時，指引同執行有落差，建議警方公開新裝備的使用指引，防止濫用。

警方在反修例期間多次出動「銳武」裝甲車，其中在2019年11月理大衝突期間動用「銳武」駛入暢運道，一度被擲汽油彈至起火。翻查資料，警方去年底增購了3輛國產「水炮車」，耗資990萬元；今年4月引入了一批全新「戰術巴士」，首8輛交由機動部隊總部使用。