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規管眾籌網安立法 擬年底諮詢公眾 警查8宗眾籌案件 3涉國安法5涉反修例

【明報專訊】政府早前擬制定法律規管眾籌，以防範藉此募集資金策劃危害國家安全活動的違法行為。財經事務及庫務局長許正宇昨日在立法會回應議員質詢時透露，當局計劃今年第四季諮詢公眾。警方至今已調查8宗與眾籌有關案件，3宗與《港區國安法》有關，5宗與反修例有關。創新及科技局長薛永恒昨亦稱，擬今年底就網絡安全立法諮詢公眾。

多名議員昨在會上關注立法規管眾籌進度，提出口頭質詢的工聯會陳穎欣質疑，「612基金」等平台利用網上眾籌作出涉違反國安法的活動，建議日後由警方國安處審批籌款活動。工聯會麥美娟關注，規管眾籌仍停留在諮詢階段，期望盡快落實和執法。

許正宇：眾籌現非「無王管」 需補法律空隙

許正宇回應稱，當局計劃第三季完成內部檢討工作，包括眾籌平台及籌募人需否註冊、由哪個部門執法等，以期第四季推出公眾諮詢文件。他重申規管眾籌是為補足現有法例，當局亦會參考國際經驗，強調不會「閉門造車」。

許稱，現時舉辦網上眾籌活動毋須事先申請，但執法部門一直有密切監察及留意某些活動性質及資金運作情况，並對違法行為嚴肅處理。他提到，警方在過去3年，多次就有人涉將眾籌所得款項用作洗黑錢和欺詐等展開拘捕行動，其中有被捕者涉將眾籌款項用於個人購物、投資或娛樂等用途，有人偽冒社福或教育機構等。

副保安局長區志光補充，警方至今發現3宗國安法案件涉網上眾籌，另於調查「黑暴」期間發現至少5宗案件涉挪用眾籌款項以作洗黑錢或欺詐等犯罪目的，稱警方國安處和相關部門會鍥而不捨執法。

檢討範圍包括向政治活動捐贈

至於線下籌款，許正宇說必須取得社署或民政局發出的許可證，當局已加強行政措施提高籌款活動的透明度等。他強調現時眾籌並非「無王管」，惟承認需填補法律空隙，重申當局檢視範圍涵蓋捐贈性質眾籌，如向政治活動提供捐贈。

另外，社民連主席陳寶瑩和3名義工被票控於去年6月26日在沙田火車站平台上非法籌款，違反《簡易程序治罪條例》，今天在沙田裁判法院答辯。

薛永恒：政府電腦系統未被外國禁用

至於網絡安全，選委界別立法會議員吳傑莊於立法會提出口頭質詢，指外國以制裁形式切斷對中國出口科技產品，亦有黑客伺機發動網絡攻擊，憂慮本港政府部門同受牽連。薛永恒回應稱，政府正準備透過立法方式，清晰訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，擬於今年底就立法建議諮詢公眾。他亦提到，至今沒接到任何政策局或部門的電腦作業系統或應用程式被外國禁用或斷供，當局會密切注意國際局勢發展，強調政府採購政策公平、透明。

薛永恒又透露，政府有採購華為、聯想及杭州華三通信技術等國產品牌，強調政府服務穩定、公共和國家安全是至關重要，當局有作準備和落實措施，例如全面考慮各項產品的安全風險，並提醒各部門透過不同來源採購產品，以分散投資。

相關字詞﹕吳傑莊 麥美娟 陳穎欣 港區國安法 薛永恒 創新及科技局 網絡安全法 眾籌 許正宇 財經事務及庫務局

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