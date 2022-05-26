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2.7萬私樓年滿30 資助維修被批太慢

【明報專訊】本港舊樓林立，發展局昨日指出，截至去年底，全港共有約2.7萬幢樓齡30年或以上私人樓宇，其中九龍西50年或以上樓齡舊樓數量為全港之冠，合共2659幢。有深水埗區議員認為，屋宇署評估並強制舊樓維修速度太慢，應設工作指標，加快檢視全港舊樓。

發展局長黃偉綸書面回覆立法會議員時指出，按去年立法會換屆選舉10個地方選區劃分，港島西及九龍西樓齡30年或以上私人樓宇分別有5783及4417幢。以最高樓齡計，九龍西50至59年及60年或以上樓齡舊樓，分別有1648幢及1011幢。

發展局指出，本屆政府已先後撥款逾190億元，伙拍市建局推展資助計劃支援有需要業主保養物業，包括「樓宇更新大行動2.0」，屋宇署會按風險主動挑選樓宇參加計劃，行使法定權力代業主做維修工程；截至今年4月，屋宇署已挑選約1000幢樓宇參加，市建局亦收到約1200幢合資格樓宇申請。

「樓宇更新大行動2.0」於2018年展開。民協深水埗區議員李庭豐說，該區舊樓因業權分散，收購重建進度慢，故依賴政府資助維修，其選區有過百幢「三無大廈」有待政府資助維修保養，惟計劃推行多年，屋宇署至今只在全港挑選1000幢大廈參加，速度太慢，認為應設指標，規定署方定期檢視一定數量舊樓，強制其維修。

9邨樓齡達50 運房局：需有序重建

公屋方面，運房局表示房委會轄下現有9個屋邨樓齡達50年以上，包括正重建的華富邨，以及正研究重建的馬頭圍邨及西環邨。局方表示，大規模重建計劃會凍結大量本可編配的公屋單位，影響輪候公屋家庭，故需有序重建，強調現未有重建計劃的高齡屋邨樓宇結構安全，無迫切需要重建。

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