東鐵過海車事故 港鐵：監控系統誤着燈

綜合港鐵過去兩日提供的資料，前日早上約8時46分，一列東鐵線列車抵達金鐘站落客後，駛到隧道掉頭，其間車上監控系統錯誤着燈，工程人員要將該列車移到金鐘站側線，但側線當時正停泊了備用列車，故要先移開備用列車，才能讓監控系統錯誤着燈的列車停入側線。

涉事列車移側線 要先駛走備用車

港鐵行政總裁金澤培昨日表示，東鐵線過海段通車後已有數千班列車行走，車務運作大致暢順，前日監控系統錯誤着燈的列車經檢查後操作正常。他說新系統、新設施投入服務初期需磨合，會檢視處理方法。

鐵路運輸專業人員協會主席、工程師張年生表示，列車上有大量監控系統，若系統監察到列車有問題，按問題嚴重程度，會有不同級別的處理，例如若監察到空調水箱有問題，可能仍顯示綠燈，但若監察到煞車系統故障、問題較嚴重，則可能顯示紅燈，須即時檢查和處理。他說，一般而言，新線路、新列車監控系統會調校得較敏感，故出現誤報風險亦較高。

工程師：新線系統較敏感易誤報

至於今次事故中，因備用列車佔用了側線而令故障列車未能即時駛入，張年生說其他路線如將軍澳線北角站也有類似設計，即列車要經過掉頭處才能駛入側線，他估計事發時因故障列車佔據了掉頭處，阻礙了工作人員移走備用列車，因涉新列車和新線路，工作人員需較長時間才能順利移走備用列車，料磨合期後情况會改善。他又建議港鐵可考慮將備用列車停泊在紅磡站或旺角東站等。

實政圓桌立法會議員田北辰昨在港台《千禧年代》表示，港鐵或要檢視是否繼續於早上繁忙時間在側線停泊備用車，還是要將側線騰空，形容「手掌係肉、手背又係肉」。立法會議員張欣宇在同一節目說，以備用列車載客是治標不治本，應加密班次。