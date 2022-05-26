去信反駁華員會 薪諮會秘書長：不會「嚇驚」委員

曾批調查扭曲 利葵燕缺席會議

尤建中表示會聆聽及認真處理各方意見，秉持「有則改之，無則加勉」，但評論須合乎事實，因此對於利葵燕的評論，「在情在理」也須澄清。尤建中認為，出信澄清不會「嚇驚」委員，相信利葵燕會繼續表達意見。

薪趨會：只計通脹不合理

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，自由社會容許有不同意見，對於利葵燕提出意見後沒出席會議感遺憾。他說政府調整薪酬時將考慮經濟狀况等六大因素，當中已考慮通脹，純計算通脹不合理。

尤建中周一去信華員會，指對於利葵燕就薪酬調查結果作出不符事實的評論深感遺憾，稱利曾提及調查結果不全面，只涵蓋個別受疫情影響較少的機構。尤反駁稱，獲邀參與調查的公司是按經濟行業劃分，當中不乏明顯在疫情中受相當影響者，個別受疫情影響機構未參與，不代表調查涵蓋面不夠代表性。