去信反駁華員會 薪諮會秘書長：不會「嚇驚」委員

【明報專訊】薪酬趨勢調查委員會昨日確認上周公布的初步調查結果，惟身兼委員會高級公務員評議會職方代表的華員會會長利葵燕缺席會議。利葵燕日前表示調查結果受疫情扭曲，未反映受疫情影響的行業，倡疫情期間停辦調查，並將公務員加薪幅度與通脹掛鈎，其後遭公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會（薪諮會）聯合秘書處秘書長尤建中去信反駁，斥其說法失實。尤建中昨在傳媒簡介會上被問到，會否擔心出信一事令委員不敢發表意見，他說相信利葵燕會繼續表達意見。
曾批調查扭曲 利葵燕缺席會議
尤建中表示會聆聽及認真處理各方意見，秉持「有則改之，無則加勉」，但評論須合乎事實，因此對於利葵燕的評論，「在情在理」也須澄清。尤建中認為，出信澄清不會「嚇驚」委員，相信利葵燕會繼續表達意見。
薪趨會：只計通脹不合理
薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，自由社會容許有不同意見，對於利葵燕提出意見後沒出席會議感遺憾。他說政府調整薪酬時將考慮經濟狀况等六大因素，當中已考慮通脹，純計算通脹不合理。
尤建中周一去信華員會，指對於利葵燕就薪酬調查結果作出不符事實的評論深感遺憾，稱利曾提及調查結果不全面，只涵蓋個別受疫情影響較少的機構。尤反駁稱，獲邀參與調查的公司是按經濟行業劃分，當中不乏明顯在疫情中受相當影響者，個別受疫情影響機構未參與，不代表調查涵蓋面不夠代表性。