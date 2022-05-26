公僕薪趨指標確認 沒計無薪假、倒閉 人力顧問質疑脫離現實 委會稱日後或改調查

調查只涵「穩健」公司 委會主席：政府屬健全組織

李鑾輝在會後表示，調查只邀請健全穩健的公司參與。被問到未計算倒閉公司及受新冠疫情影響而不穩健公司的狀况，會否令調查失真，他回應稱政府屬健全組織，故應以健全公司作標準，經常變換結構的公司未必適合相比，亦難計算停運公司的員工薪酬。至於有何公司參與，他說基於保密原則，未能提供。

李在傳媒簡介會上承認，調查未有涵蓋員工放無薪假情况，只計算員工按年薪酬變化，而非實得收入（take-home pay）的變化。他說，無薪假屬疫情下的新事物，去年底訂立調查方法時未預期有關情况，而調查開始後不可亂改，否則有「輸打贏要」之感。

李表示未來一定會考慮計算無薪假，若無薪假成「新常態」，需思考如何修改調查制度，如要將無薪假納入調查，則要考慮更多因素，例如員工放多久無薪假、無薪假對收入的影響，以及多少公司的員工要放無薪假。

薪諮會：料行會將考慮無薪假

華員會希望調整薪金幅度與通脹掛鈎，李說政府調整公務員薪酬時會考慮香港經濟狀况等六大因素，當中已包括通脹，放大該因素並不合理。

公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會（薪諮會）聯合秘書處秘書長尤建中在傳媒簡介會說，預計行政會議調整公務員薪酬時將考慮無薪假情况。他說，若調查由計算薪酬改為實得收入，屬基本概念轉變，不能輕率承諾如何修改，但日後「會諗掂點做」。他說，調查屬自願參與，或有公司不想披露其無薪假情况。

工會冀加足 稱倘打折損士氣

香港公務員總工會主席馮傳宗表示，薪酬趨勢淨指標反映整年社會實况，期望按指標加薪，以激勵公務員，若打折扣，將影響公務員士氣。今年高級公務員薪酬趨勢淨指標是1996年以來最高，馮認為數據客觀，而公務員在抗疫上有付出努力，若社會覺得公務員首長抗疫工作不理想，這是政治領導問題，高級公務員不等於首長，不應混為一談。

人力資源顧問張慧敏表示，無薪假並非新事物，由SARS到新冠疫情都有出現，調查未考慮無薪假及公司倒閉情况，令數據脫離現實，缺乏認受性，質疑調查已偏離原來目的，無參考價值。

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