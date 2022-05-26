港聞

港聞一

公僕薪趨指標確認 沒計無薪假、倒閉 人力顧問質疑脫離現實 委會稱日後或改調查

【明報專訊】薪酬趨勢調查委員會昨日開會，與會委員一致確認上周公布的初步調查結果，高、中及低級公務員薪酬趨勢淨指標分別為7.26%、4.55%及2.04%，若政府採納，已凍薪兩年的公務員今年有望加薪。委員會主席李鑾輝承認，調查只涵蓋「穩健」、「健全」的公司，公司倒閉裁員不在計算之列，僱員放無薪假屬新事物，因此未作計算，日後願考慮修改調查方法。有人力資源顧問質疑，未計無薪假令數據脫離現實，無參考價值。

調查只涵「穩健」公司 委會主席：政府屬健全組織

李鑾輝在會後表示，調查只邀請健全穩健的公司參與。被問到未計算倒閉公司及受新冠疫情影響而不穩健公司的狀况，會否令調查失真，他回應稱政府屬健全組織，故應以健全公司作標準，經常變換結構的公司未必適合相比，亦難計算停運公司的員工薪酬。至於有何公司參與，他說基於保密原則，未能提供。

李在傳媒簡介會上承認，調查未有涵蓋員工放無薪假情况，只計算員工按年薪酬變化，而非實得收入（take-home pay）的變化。他說，無薪假屬疫情下的新事物，去年底訂立調查方法時未預期有關情况，而調查開始後不可亂改，否則有「輸打贏要」之感。

李表示未來一定會考慮計算無薪假，若無薪假成「新常態」，需思考如何修改調查制度，如要將無薪假納入調查，則要考慮更多因素，例如員工放多久無薪假、無薪假對收入的影響，以及多少公司的員工要放無薪假。

薪諮會：料行會將考慮無薪假

華員會希望調整薪金幅度與通脹掛鈎，李說政府調整公務員薪酬時會考慮香港經濟狀况等六大因素，當中已包括通脹，放大該因素並不合理。

公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會（薪諮會）聯合秘書處秘書長尤建中在傳媒簡介會說，預計行政會議調整公務員薪酬時將考慮無薪假情况。他說，若調查由計算薪酬改為實得收入，屬基本概念轉變，不能輕率承諾如何修改，但日後「會諗掂點做」。他說，調查屬自願參與，或有公司不想披露其無薪假情况。

工會冀加足 稱倘打折損士氣

香港公務員總工會主席馮傳宗表示，薪酬趨勢淨指標反映整年社會實况，期望按指標加薪，以激勵公務員，若打折扣，將影響公務員士氣。今年高級公務員薪酬趨勢淨指標是1996年以來最高，馮認為數據客觀，而公務員在抗疫上有付出努力，若社會覺得公務員首長抗疫工作不理想，這是政治領導問題，高級公務員不等於首長，不應混為一談。

人力資源顧問張慧敏表示，無薪假並非新事物，由SARS到新冠疫情都有出現，調查未考慮無薪假及公司倒閉情况，令數據脫離現實，缺乏認受性，質疑調查已偏離原來目的，無參考價值。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

去信反駁華員會 薪諮會秘書長：不會「嚇驚」委員
去信反駁華員會 薪諮會秘書長：不會「嚇驚」委員
東鐵過海車事故 港鐵：監控系統誤着燈
東鐵過海車事故 港鐵：監控系統誤着燈
方艙合約工打麻將 入境處：兩離職兩停職
方艙合約工打麻將 入境處：兩離職兩停職
急需換心婦仍在等 醫生憂錯失黃金時間
急需換心婦仍在等 醫生憂錯失黃金時間
2.7萬私樓年滿30 資助維修被批太慢
2.7萬私樓年滿30 資助維修被批太慢
接連缺席博鰲等 港沒派官赴世經論壇年會
接連缺席博鰲等 港沒派官赴世經論壇年會
規管眾籌網安立法 擬年底諮詢公眾 警查8宗眾籌案件 3涉國安法5涉反修例
規管眾籌網安立法 擬年底諮詢公眾 警查8宗眾籌案件 3涉國安法5涉反修例
警購國產6「劍齒虎」裝甲車 下月起出動
警購國產6「劍齒虎」裝甲車 下月起出動
Tg封起底群組 涉披露親建制者資料
Tg封起底群組 涉披露親建制者資料
阮民安加控欺詐 連同煽動案轉介區院 被指訛稱女子涉暴動 代售曲奇籌款
阮民安加控欺詐 連同煽動案轉介區院 被指訛稱女子涉暴動 代售曲奇籌款
麥當勞增一宗 快測陽性一周方呈報 St. Catherine's幼園多一生染疫 同班未停課
麥當勞增一宗 快測陽性一周方呈報 St. Catherine's幼園多一生染疫 同班未停課
調查：第四波期間一成市民現PTSD徵狀
調查：第四波期間一成市民現PTSD徵狀
星月樓廁所調轉抽風 當局質疑爆疫時無開機淨氣
星月樓廁所調轉抽風 當局質疑爆疫時無開機淨氣
何栢良指疫情大致符預期 料放寬入境影響不大
何栢良指疫情大致符預期 料放寬入境影響不大
回應檢疫隔離死亡個案 陳肇始：兩情况改送院隔離
回應檢疫隔離死亡個案 陳肇始：兩情况改送院隔離
兩歲童吸舒張劑後不治 醫生當日未錄病人心跳率 出事後補記牌板 官：醫學院咁教你?
兩歲童吸舒張劑後不治 醫生當日未錄病人心跳率 出事後補記牌板 官：醫學院咁教你?
林景楠選舉廣告違例 高院：疏忽所致 免除刑罰
林景楠選舉廣告違例 高院：疏忽所致 免除刑罰
愛秩序灣公園男子跌入1呎深水池 暈倒不治
愛秩序灣公園男子跌入1呎深水池 暈倒不治
五旬姑丈認性侵寄住8歲侄女 形容二人如情侶
五旬姑丈認性侵寄住8歲侄女 形容二人如情侶
周達權：申領牌照非黃偉強負責
周達權：申領牌照非黃偉強負責
旁聽者涉法院外喧嘩 控阻礙公職人員續保釋
旁聽者涉法院外喧嘩 控阻礙公職人員續保釋
還押涉販毒警長疑遭威脅 阻出庭作供
還押涉販毒警長疑遭威脅 阻出庭作供
操控181戶口涉款22億 港澳洗錢集團22人落網
操控181戶口涉款22億 港澳洗錢集團22人落網
警追可疑車撞倒途人 隔半年公布今控危駕
警追可疑車撞倒途人 隔半年公布今控危駕
元州邨兩日4人遭扑頭 警埋伏拘住客
元州邨兩日4人遭扑頭 警埋伏拘住客
疑自炒拋出撼柱 六旬鐵騎士不治
疑自炒拋出撼柱 六旬鐵騎士不治
大灣區GBA專題：內地煲劇平台選擇多收費差異大
大灣區GBA專題：內地煲劇平台選擇多收費差異大
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】單獨囚禁 胡志偉獄中受洗 梁家傑路經立會嘆陌生 憶同路人神傷
【Emily】單獨囚禁 胡志偉獄中受洗 梁家傑路經立會嘆陌生 憶同路人神傷
【Emily】嶺大「政治學」將改名「政府與國際事務學」 可選擇用舊名畢業 有學生話突然
【Emily】嶺大「政治學」將改名「政府與國際事務學」 可選擇用舊名畢業 有學生話突然
【Emily】巴塞爾展明開幕
【Emily】巴塞爾展明開幕
【Emily】煙花回歸迪士尼 《星夢光影之旅》下月登場
【Emily】煙花回歸迪士尼 《星夢光影之旅》下月登場
【Emily】立會Running Man 議員相約周三會後跑
【Emily】立會Running Man 議員相約周三會後跑
【Emily】留任行會否？ 陳智思盼更多唔同人參與
【Emily】留任行會否？ 陳智思盼更多唔同人參與