【Emily】得得B破碎事件 機構趁機籲多包容SEN孩

【明報專訊】旺角朗豪坊玩具店「kk plus」一個1.8米高嘅「天線得得B」模型，被小孩碰跌後，家長向店舖賠償3萬多元；事件發展至噚日，玩具店母公司致歉，話已退回賠償。呢單嘢引起社會熱話，唔少品牌喺社交媒體「抽水」，亦有機構藉事件宣傳教育。好多家長或者都怕仔女整爛嘢，「自閉兒生命建立發展社」藉事件喺facebook教育公眾，話其實好多育有特殊學習需要（SEN）嘅家長，每次帶仔女出街都提心吊膽，壓力好大，驚仔女誤傷他人，或唔覺意整爛嘢而被指罵等，希望大眾對有特殊學習需要嘅孩子多啲認識、多啲包容。
寶蓮禪寺抽水：大佛一定挨唔跌
涉事玩具店曾發「公開澄清聲明稿」，之後被指聲明寫得差，又有人質疑講大話，指擺設唔係聲明所講自舊年11月置於出事位置，玩具店其後刪帖。中西區前區議員葉錦龍出帖提出10個「問題」，包括聲明用字進取，好似一開始提到「針對現時於社交媒體上備受關注」，葉錦龍認為將「針對」改為「關於」，攻擊性馬上降低。
好多公司品牌亦抽水，九巴嘅「九巴仔」變埋造型，頭頂多咗「KMB」條「天線」，帖文仲以「九巴仔份量十足唔易跌」為題，話邊個挨、幾時挨都好穩陣。寶蓮禪寺就貼出維修中嘅天壇大佛最新現况，提到大佛暫未對外開放，並hashtag「一定挨唔跌」。
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