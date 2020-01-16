【Emily】得得B破碎事件 機構趁機籲多包容SEN孩

寶蓮禪寺抽水：大佛一定挨唔跌

涉事玩具店曾發「公開澄清聲明稿」，之後被指聲明寫得差，又有人質疑講大話，指擺設唔係聲明所講自舊年11月置於出事位置，玩具店其後刪帖。中西區前區議員葉錦龍出帖提出10個「問題」，包括聲明用字進取，好似一開始提到「針對現時於社交媒體上備受關注」，葉錦龍認為將「針對」改為「關於」，攻擊性馬上降低。

好多公司品牌亦抽水，九巴嘅「九巴仔」變埋造型，頭頂多咗「KMB」條「天線」，帖文仲以「九巴仔份量十足唔易跌」為題，話邊個挨、幾時挨都好穩陣。寶蓮禪寺就貼出維修中嘅天壇大佛最新現况，提到大佛暫未對外開放，並hashtag「一定挨唔跌」。