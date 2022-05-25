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2022年5月25日星期三
港聞二
太古城麥當勞再多兩宗 現三代傳播 染變種漢船廠住所 警員到訪後染疫
St. Catherine's幼園6師生染疫 兩班停課 上下午班共用課室 教師病發後曾返學
談入境限制：再放寬不大可能
一家三口涉製彈 檢30公斤材料 煽惑襲警襲法官 警稱可製TATP
兒子挨跌得得B有餘悸 父：將看心理醫生 原賠款3萬 玩具店母公司允退還致歉
律師：店方未妥善保護 興訟未必賠足
傳媒人：「對抗式語言」回應徒添爭議
青沙公路修路工遭撞斃 貨車司機不顧而去被捕
2300萬鑽戒掉包轉售 珠寶店員囚9年
同工憂國安法 天主教區不辦六四彌撒 康署再覆：維園6月1日至5日可訂場踢足球
林鄭：熱切希望領導人訪港 暫無事可公布
被問設副司長是否「架牀疊屋」 稱李家超對重組「注入了自己想法」
周達權同意黃偉強無參與營運決策
東鐵過海10日繁忙時間壞車 阻延半小時 港鐵：無關信號系統
兩人政總外暴動囚4年半 官指受煽動成「炮灰」
研究：八大反性騷擾政策 投訴程序達標率跌
團結香港基金倡港台歸文體旅局
三跑事故演習 模擬客機降落起火
兩歲童聞氣後不治 官疑未即召白車 醫生稱提供舒張劑前已召車 官提醒已宣誓：諗清楚先講
大灣區GBA新聞：灣區機場建不停 空域擁擠未解 深港三跑距離收窄 珠三角空權仍待商
大灣區GBA新聞：老舊佛系如車站 佛山沙堤機場變網紅
大灣區GBA新聞：「廣州新機場」航廈採「嶺南之星」設計
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【Emily】得得B破碎事件 機構趁機籲多包容SEN孩
【Emily】瑞凱德稱國安法下 港報道空間仍多 朱牧民質疑FCC淪會所餐廳
【Emily】劉國勳倡「邊界警區」改名「北都警區」 蕭澤頤：適時考慮
【Emily】新民黨招近20「超新星」 跟黎棟國李梓敬學嘢
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【明報專訊】（請看附圖）
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