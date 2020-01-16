兩歲童聞氣後不治 官疑未即召白車 醫生稱提供舒張劑前已召車 官提醒已宣誓：諗清楚先講

白車20分鐘後到場

死者陳嘉懿（終年2歲）於2016年12月16日在聯合醫院證實死亡。其父陳達東供稱，死者因咳嗽等病徵，12月初曾到不同診所求醫，及至13日到梁蔭基醫生醫務所求醫（見表）。陳續稱，死者未有好轉，而幼子16日到聯合醫院覆診，故打算一併帶死者到醫院求醫，陳憶起抗生素尚未服完，故致電醫務所查詢。護士問及死者病徵，陳當時答死者氣促，護士稱診所有聞氣服務，陳遂與岳母帶死者到診所。

陳續稱，他及岳母按護士指示讓死者聞氣，護士則把藥水放入聞氣機，機器噴出藥物讓死者吸入。陳形容，死者當時癱軟、眼睛半開，護士曾檢查，另一護士突從房間衝出及拍門召喚醫生，並請陳帶同死者進房。醫生隨即為死者急救，死者吐出嘔吐物，醫生又囑護士召救護車，陳稱當時「呆咗，唔知發生咩事」，死者被送往聯合醫院不久後死亡。陳又稱，曾聯絡診所欲取病歷，惟護士以診所財物為由拒絕，及後才願意提供手寫紀錄。

醫生梁蔭基則供稱，死者當日臉色蒼白、呼吸窘迫、心跳快，或出現肺炎，遂指示護士召喚救護車及提供氣管舒張劑及每兩分鐘檢查，惟數分鐘後，護士稱死者情况轉差。醫生稱死者當時狀况軟弱、眼皮半開、無呼吸心跳，遂為他急救至救護員到場。

心跳紊亂不可聞氣

醫生認死者心跳快 哭泣難詳檢

死因裁判官何俊堯質疑梁蔭基撰寫的牌板有多處遺漏，且他交給家屬的手寫病歷未有記錄案發當日事情。梁解釋，得知死者父親趕着要紀錄，遂按手頭資料撰寫。另外，心跳紊亂不可使用舒張劑，梁同意死者當時心跳快，但因他在哭泣，未能詳細檢查。

何官又問及，梁蔭基從未向家屬交代召喚救護車，梁稱當時準備交代，但因父親較緊張，故想「畀佢定一定」，何官隨即稱「更加要講啦係咪？佢個仔喎，你仲等？」梁遂同意應一早告知家屬。另根據紀錄，救護車接近20分鐘後才到場，故何官質疑梁未有一早召救護車，梁重申為死者檢查後，已向護士發出指示。研訊今續。

【案件編號：CCDI 701/17】

（死因聆訊）