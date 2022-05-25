港聞

港聞二

團結香港基金倡港台歸文體旅局

【明報專訊】政府推行架構重組方案，包括增設文化體育及旅遊局。團結香港基金昨日就本港藝術創新提出多項建議，包括將商務及經濟發展局轄下的香港電台、知識產權署及經濟貿易辦事處部分職能納入文體旅局，把傳媒和版權元素納入其管轄範圍內，以提高文化創意產業未來競爭力。

團結香港基金發表藝術創新研究報告，建議擬成立的文體旅局，將文化藝術、創意產業、傳媒及版權4方面納入「文化」管治架構；又質疑現時上述職權分散於民政局和商經局，導致政出多門、缺乏協調，不利於產業長遠發展。報告認為，新局應以最大限度支持創意發展為依歸，建議將港台、知識產權署及經貿辦部分職能撥歸新局，有助集中研究改善版權制度及推廣工作，以配合文化產業發展。

另倡建文化數據系統

報告亦建議完善藝術科技政策，建立全面文化數據系統，設立支持「內容開發」的資助機制，並制訂長遠路線圖培養人才。

身兼立法會選委界別議員的基金會高級副總裁兼公共政策研究院長黃元山期望新局能產生協同效應，日後制訂政策時應保持開放和國際思維，並能與其他部門配合推動文化產業發展。基金會副主席、行政會議召集人陳智思稱，期望候任特首李家超訂立新的文化願景，將香港打造為文化藝術交流中心。

候任特首辦公室回覆查詢稱，文體旅局將整合目前分散在民政局和商經局的文化藝術和創意產業政策，促進兩個範疇政策融合和綜合發展；有關重組政策局方案由現屆政府擬定及獲候任特首全盤接納，並獲立法會和社會各界普遍支持，當局會繼續推展現時方案，期望獲立法會支持，讓新一屆政府就任時可以新架構運作。政策創新與統籌辦事處於截稿前仍未回覆查詢。

相關字詞﹕經濟貿易辦事處 知識產權署 黃元山 架構重組 文化體育及旅遊局 香港電台 團結香港基金

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