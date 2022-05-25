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研究：八大反性騷擾政策 投訴程序達標率跌

【明報專訊】新婦女協進會（婦進）昨日發表新一份大專院校反性騷擾政策研究報告，結果顯示，八大院校整體達標率為78.2%，較2017/18年調查微降1個百分點，當中處理投訴程序表現跌幅較明顯；而自資院校達標率由49.2%升至54%，婦進形容只是由「不及格」變「僅僅及格」，表現仍不理想，倡院校改善政策透明度，並制訂「用家友善」的投訴程序。

婦進自2009年起研究大專院校反性騷擾政策，是次發表2020/21年度研究為第四份報告，今次制定43項檢視清單，較2017/18年度的36項為多，從政策制訂、政策內容、投訴程序及政策施行四方面檢視院校政策達標程度。

婦進去年3至6月在各院校網站搜尋或向校方索取反性騷擾政策，八大均有回應，33間自資院校則25間有回應。研究項目負責人楊愛媚表示，八大今次主要在「投訴程序」失分，此部分達標率由2017/18年82.7%降至70.8%，不少院校未能符合新增要求，調查中各有一間院校表示有蒐集及公布性騷擾投訴數據，以及有為少數族裔提供口譯安排。

自資院校達標率僅及格

不少沒專責部門處理投訴

25間自資院校整體達標率54%，惟「投訴程序」及「政策施行」表現不及格，分別只得49.9%及42.7%。楊愛媚說，10間院校至今沒將反性騷擾政策放上網供公開瀏覽，令人感投訴無門，不少院校亦沒專責部門處理性騷擾投訴。她認為自資院校資源少，致未能培訓員工妥善處理性騷擾；25間自資院校中，8間沿用大學本部政策的院校整體達標率較高，平均達80.1%，17間自訂政策的院校則只有41.5%。

平機會行政總監（營運）朱崇文形容，院校訂立反性騷擾政策重要性為「百分之百」，因據平機會2019年數據，近四分之一大專生稱曾遭性騷擾。他透露，平機會周五將與大專院校代表會面討論是次報告，屆時會了解自資院校制訂性騷擾政策的困難。

相關字詞﹕校園性騷擾 平機會 性騷擾

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