港聞

港聞二

兩人政總外暴動囚4年半 官指受煽動成「炮灰」

【明報專訊】3名男子於2019年9月29日「全球反極權遊行」時，在金鐘政府總部外一帶干犯暴動罪，經審訊後被裁定罪成，3人還押至昨日在區域法院判刑。36歲首被告因確診新冠病毒缺席，押後下月20日再判刑，其餘兩人判囚4年半。法官陳廣池形容兩人受「幕後人士」煽動到場，成為「戰場上的炮灰」，真正策劃者則「享受政治行動收割出來的成果」；又認為暴動針對政府總部，「直接挑戰衝擊香港管治權力核心」，是加刑主因。

「直接挑戰權力核心」加刑

3名被告依次為報稱從事音樂製作的莫震宇（36歲）、學生楊樂謙（22歲）及資訊科技員李其浚（25歲）。法庭昨處理楊及李的判刑。

陳官在判辭指出，當日暴動的規模、「暴徒」的數目及組織性，令一般市民「為之咋舌」；而案發日的9月29日「有其敏感意思」，因立法會一帶於七一被「攻陷」不久，就在十一國慶日前兩日再有暴動，形容「他人眼中風景線，成為普羅大眾守法香港人嘅悲痛史」。

稱兩人毫無悔意 無減刑理由

兩人在背景報告中均解釋當日到場參與示威遊行，沒意圖作暴力行為或傷害他人。陳官引述由第三被告父親撰寫的求情信，指兒子入世未深，望法庭「一如父親般恩威並重，留情輕判」；惟陳官認為報告反映兩人毫無悔意，重申任何市民均可從媒體得悉現場情况，而兩人身上有雷射筆、防毒面罩、波子等物，第三被告被捕時更逃跑掙扎，批評他們自稱旁觀者是「莫名其妙」，認為他們縱沒有直接暴力行為，仍身處現場，鼓勵其他人作出暴動行為。

陳官續稱，本案對2019年及後的暴動行為有參考價值，故「嚴刑重典是彰顯阻嚇力的不二法門」，亦認為兩人無減刑理由，判囚4年半。

【案件編號：DCCC 969/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 政府總部 全球反極權 反修例事件

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