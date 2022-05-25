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東鐵過海10日繁忙時間壞車 阻延半小時 港鐵：無關信號系統

【明報專訊】港鐵東鐵線過海段通車第10日，昨早繁忙時間發生列車故障事故，往來上水至金鐘站列車服務一度延誤，約半小時後恢復正常，其間來往紅磡至金鐘站每15分鐘一班車，東鐵線大圍站及九龍塘站等月台迫滿候車乘客，有乘客對港鐵管理表示失望。港鐵表示，一列東鐵線列車抵達金鐘站後故障，需時移離主行車線，列車服務早上約9時半回復正常。立法會議員張欣宇事發期間被困往金鐘列車約20分鐘，他說會在周五立法會鐵路事宜小組委員會會議跟進，並要求港鐵交代事件始末。

稱設備故障致列車運作不順

港鐵昨晚表示，經工程人員初步檢查，認為涉事列車上有設備故障令列車運作不暢順，與信號系統或人為因素無關。

港鐵表示，昨早約8時46分，一列東鐵線列車抵達終點金鐘站完成上落客後，在隧道掉頭期間，車長留意到列車上有設備故障，隨即通知車務控制中心。經工程人員初步檢查及處理後，控制中心安排該列車移離主行車線，其間需先將停泊金鐘站側線的備用列車移走，以便讓故障列車進入側線。

紅磡往金鐘一度15分鐘一班

港鐵續稱，處理事件期間，東鐵線列車服務一度需調整，來往上水至紅磡站維持約6分鐘一班，而紅磡至金鐘站則維持約15分鐘一班。事發期間，東鐵線多個車站的月台擠滿乘客，駛往金鐘方向的列車到達紅磡站後，所有乘客需下車轉乘其他線過海。至早上約9時半，故障列車被移離主行車線後，東鐵線列車服務陸續回復正常。

張欣宇被困列車 稱將立會跟進

事故期間，為紓緩車務安排，港鐵控制中心安排一架當時停在會展站與金鐘站之間的載客列車駛回會展站，讓乘客離開車廂轉乘另一班車往金鐘站。立法會議員張欣宇昨於社交網頁發帖稱，昨早9時許被困於會展站與金鐘站之間的列車，後來列車返回會展站，歷時逾20分鐘。他在會展站本來打算步行到金鐘，但去到大堂聽到廣播指有列車去金鐘，於是折返月台等候列車，最後約9時半到達金鐘。

實政圓桌立法會議員田北辰說，據他理解昨涉事列車本身出事，應與信號系統無關，亦不是新購入的9卡列車。他說一些大型車站如金鐘站及中環站都有側線，在這些重要車站是否都需要在繁忙時間放置一列短途列車來疏導乘客，這方面應檢討。

相關字詞﹕港鐵 東鐵線過海段

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