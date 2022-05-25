周達權同意黃偉強無參與營運決策

在代表次被告黃偉強的資深大律師黃佩琪盤問下，周達權確認自己1993年加入壹傳媒，2016年獲委任為執行董事及財務總裁。周供稱於2016年前，黃偉強理應向周達權的上司匯報工作，但因為上司指示，黃偉強會向周匯報。被問到黃偉強是否屬於信心不足的人；周說，黃可以獨立處理工作，黃會就重大事情向周匯報及索取意見。

黃佩琪引述周為黃偉強撰寫的員工評核表，當中指黃的溝通可以改善，而有報告顯示他的工作表現很好。

黃佩琪又指出，黃偉強負責行政工作可謂「大打雜」，包括處理辦公室設備維修及大掃除等。周同意那屬繁瑣工作，而黃沒參與生意營運和財務決策，周大致滿意黃的表現。

黃佩琪指出，周達權身為執行董事及會計師，是不會蓄意違法、損害公司利益，並對公司負有責任和須誠實，周同意上述說法。周稱，他盡力依規矩行事，確認自己不會作出欺詐行為，亦不會指示或縱容下屬欺詐。對於被黃佩琪形容做事小心謹慎，周表示同意。

【案件編號：DCCC 349/21】

（壹傳媒違契案）