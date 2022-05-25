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港聞二

林鄭：熱切希望領導人訪港 暫無事可公布

【明報專訊】今年是香港回歸25周年，本報專欄「李先知」昨日引述消息，當局正為國家主席習近平若在七一訪港做準備，包括研究要參加慶回歸活動的嘉賓事前「閉環式」隔離7日，另有報章指有機會與習接觸的高官或也要隔離。特首林鄭月娥昨被問到疫情發展有否影響領導人來港，她稱回歸是重要日子，她熱切希望領導人訪港並發表重要講話，但指疫情影響出入境及衛生防護工作，對於領導人是否來港，暫「沒有事情可以公布」。

全球疫情肆虐，習近平已有兩年沒有外訪，根據以往領導人在慶回歸訪港行程，除為政府新班子上任監誓，也有機會與社會各界會面、視察香港情况等。據了解，雖未知習近平是否訪港，但當局已做了不同預案，隔離方案有多個，例如參與活動的嘉賓要預先集中到酒店「閉環式」隔離、到深圳隔離，或者在家中隔離。

馬逢國：未收通知 倘需隔離不意外

港區全國人大代表團團長馬逢國昨回覆表示，未收到任何通知，但認為因為參與活動而需要隔離是正常的事，他不感意外。

林鄭月娥昨日在行政會議前見記者，談及回歸25周年活動，稱「很高興看到疫情漸趨穩定」，各項慶祝活動將重新啓動。她稱，康文署已公布由其負責的大規模、「擔重旗」活動，大型活動將如期舉行，她希望不受疫情影響。

林太又說，今年是回歸祖國25周年，是一個非常重要的日子，尤其是經過去5年中央大力支持，香港回到「一國兩制」正確軌道，所以今年為慶祝25周年製作的主題曲，曲名「只有一個字，就是《前》」。她透露下周初發布這首由多名歌星主唱的主題曲，希望大家留意歌詞，感受香港將向前邁進。

民調：對政府滿意率續負40百分點

另外，香港民意研究所昨日公布新一輪政府民望及社會幸福指標，市民對政府的滿意率淨值為負40個百分點，信任率淨值為負11個百分點，與上月沒有大分別。以1至5分量化，滿意程度平均值維持在2.2分，即整體上接近「幾不滿」；信任程度平均值維持2.7分，即整體介乎「幾不信任」及「一半半」之間，兩者與上月一樣。

社會幸福指標調查中，受訪者對10個指定範疇以0至10分評分，結果全部指標均低於6分，最高分項目繼續為「人身安全」，評分為5.99，較2月下跌0.14分。最低分的指標則繼續是「享有政治權利」，評分為3.9。

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