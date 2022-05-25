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同工憂國安法 天主教區不辦六四彌撒 康署再覆：維園6月1日至5日可訂場踢足球

【明報專訊】今年是六四事件33周年，本報昨日報道，有市民兩度致電康文署查詢6月4日維園足球場出租情况，職員表明當日暫停出租，但6月其他日子可預約，康文署昨日再回覆本報指，6月1日至5日期間，市民可預訂維園足球場「作踢足球用途」，重申因新冠疫情，已暫停處理康體場地作非指定用途的預訂申請。另外，天主教香港教區今年不會舉行追思六四彌撒，原因是前線同工等對活動會否觸犯《港區國安法》感顧慮。

教區：私下祈禱亦有意義

本報向天主教香港教區查詢不舉行追思六四彌撒原因，香港天主教社會傳播處回覆表示，基於前線同工及部分天主教正義和平委員會委員對於舉行活動，是否觸犯正實施的國安法感顧慮，所以不舉行追思六四彌撒。該處又稱，根據天主教信仰，紀念亡者可以用不同方法，舉行彌撒當然是一種方式，但只是在私下或小團體中為亡者祈禱也非常有意義。至於曾否諮詢法律意見或會否呼籲轄下學校不要在校內舉行相關儀式，香港天主教社會傳播處稱沒有補充。

天主教正義和平委員會去年6月4日在全港7間教堂舉行「追思亡者彌撒」，同年12月天主教香港教區主教周守仁在其晉牧禮儀當日，被問到任內會否再有六四祈禱會，他沒有直接回應，稱在教會為亡者祈禱一直都有。

循道衛理小組下周續辦祈禱

稱六四「在人民心中留印記」

另一邊廂，循道衛理聯合教會社會服務部「社會事件關注小組」將在下周一（30日）舉辦「為國民求平安」祈禱會，活動介紹指出，每年五六月間都令人想起祖國曾經歷驚濤駭浪，「不論是百多年前的五四運動或三十多年前的六四事件，都在人民心中留下難以磨滅的印記」。本報向循道衛理聯合教會查詢活動詳情，截稿前未獲回覆。翻查資料，該關注小組在過去兩年，同在5月底開宗明義舉行六四周年祈禱會。

管浩鳴不認為國安法為教會添壓

立法會議員、前香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，聖公會過往沒有為六四事件舉辦活動，他不認為國安法會為教會帶來壓力，若只是為個別事件、情况祈禱應毋須太擔心，「在當中不是鼓吹什麼，不是要翻舊帳」，又指教會一直有為處於苦難、傷痛的人祈禱。

本報昨日報道，有市民兩度致電康文署查詢6月4日維園足球場出租情况，該署職員表明當日暫停出租足球場，康文署昨日再回覆本報，至今無接獲市民或團體擬於6月1日至5日期間租用維園足球場舉辦「非指定用途活動」的查詢或申請，球場仍可租用作踢足球用途。

明報記者

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