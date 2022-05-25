傳媒人：「對抗式語言」回應徒添爭議

黃稱首份聲明以「公開澄清聲明稿」為題，表明公司無做錯，而開首提到「散播謠言」、「誤導視聽」，反映公司心有不甘，甚至有指摘家長和網民之嫌，惟事件已發酵至價值討論層面，公眾追究責任誰屬、店員有否冤枉涉事小孩，及質疑貨品擺放的動機等，公司卻未有解釋事件全貌和承認責任。她建議公司做好內部溝通，擬定危機處理程序，以免再出現聲明「彈弓手」，直到第二篇聲明才表達誠意，挽回公眾形象。

凱知樂股價升 單日成交急增

kk plus母公司凱知樂國際（2122）昨日開市後股價一度急升近九成，其後股價回落，全日收報0.18元，升幅收窄至約17.7%。凱知樂近年成交疏落，過去半年每日平均成交只有約24.8萬股，但昨日單日成交股數卻急增至逾7600萬股，相當於此前約10個月成交量。

凱知樂由商人李澄曜於2001年創立，公司主要在內地及香港經營連鎖玩具店，旗下玩具店品牌為Kidsland、Babyland及kk plus等。凱知樂於2017年在港上市，以著名玩具品牌樂高（LEGO）代理向投資者宣傳。