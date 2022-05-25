港聞

港聞二

傳媒人：「對抗式語言」回應徒添爭議

【明報專訊】旺角朗豪坊玩具店貴價模型被弄跌事件，涉事玩具店kk plus昨凌晨一度發「澄清聲明」引起網民不滿，聲明後不足12小時刪去，至昨午母公司致歉。資深傳媒人、溝通培訓顧問黃潔慧認為，該店是次回應方式很不智，又稱公司低估聲明寫法帶來的「公關災難」，以「對抗式語言」回應只會挑起更多爭議。

黃稱首份聲明以「公開澄清聲明稿」為題，表明公司無做錯，而開首提到「散播謠言」、「誤導視聽」，反映公司心有不甘，甚至有指摘家長和網民之嫌，惟事件已發酵至價值討論層面，公眾追究責任誰屬、店員有否冤枉涉事小孩，及質疑貨品擺放的動機等，公司卻未有解釋事件全貌和承認責任。她建議公司做好內部溝通，擬定危機處理程序，以免再出現聲明「彈弓手」，直到第二篇聲明才表達誠意，挽回公眾形象。

凱知樂股價升 單日成交急增

kk plus母公司凱知樂國際（2122）昨日開市後股價一度急升近九成，其後股價回落，全日收報0.18元，升幅收窄至約17.7%。凱知樂近年成交疏落，過去半年每日平均成交只有約24.8萬股，但昨日單日成交股數卻急增至逾7600萬股，相當於此前約10個月成交量。

凱知樂由商人李澄曜於2001年創立，公司主要在內地及香港經營連鎖玩具店，旗下玩具店品牌為Kidsland、Babyland及kk plus等。凱知樂於2017年在港上市，以著名玩具品牌樂高（LEGO）代理向投資者宣傳。

上 / 下一篇新聞

太古城麥當勞再多兩宗 現三代傳播 染變種漢船廠住所 警員到訪後染疫
太古城麥當勞再多兩宗 現三代傳播 染變種漢船廠住所 警員到訪後染疫
St. Catherine's幼園6師生染疫 兩班停課 上下午班共用課室 教師病發後曾返學
St. Catherine's幼園6師生染疫 兩班停課 上下午班共用課室 教師病發後曾返學
談入境限制：再放寬不大可能
談入境限制：再放寬不大可能
一家三口涉製彈 檢30公斤材料 煽惑襲警襲法官 警稱可製TATP
一家三口涉製彈 檢30公斤材料 煽惑襲警襲法官 警稱可製TATP
兒子挨跌得得B有餘悸 父：將看心理醫生 原賠款3萬 玩具店母公司允退還致歉
兒子挨跌得得B有餘悸 父：將看心理醫生 原賠款3萬 玩具店母公司允退還致歉
律師：店方未妥善保護 興訟未必賠足
律師：店方未妥善保護 興訟未必賠足
青沙公路修路工遭撞斃 貨車司機不顧而去被捕
青沙公路修路工遭撞斃 貨車司機不顧而去被捕
2300萬鑽戒掉包轉售 珠寶店員囚9年
2300萬鑽戒掉包轉售 珠寶店員囚9年
同工憂國安法 天主教區不辦六四彌撒 康署再覆：維園6月1日至5日可訂場踢足球
同工憂國安法 天主教區不辦六四彌撒 康署再覆：維園6月1日至5日可訂場踢足球
林鄭：熱切希望領導人訪港 暫無事可公布
林鄭：熱切希望領導人訪港 暫無事可公布
被問設副司長是否「架牀疊屋」 稱李家超對重組「注入了自己想法」
被問設副司長是否「架牀疊屋」 稱李家超對重組「注入了自己想法」
周達權同意黃偉強無參與營運決策
周達權同意黃偉強無參與營運決策
東鐵過海10日繁忙時間壞車 阻延半小時 港鐵：無關信號系統
東鐵過海10日繁忙時間壞車 阻延半小時 港鐵：無關信號系統
兩人政總外暴動囚4年半 官指受煽動成「炮灰」
兩人政總外暴動囚4年半 官指受煽動成「炮灰」
研究：八大反性騷擾政策 投訴程序達標率跌
研究：八大反性騷擾政策 投訴程序達標率跌
團結香港基金倡港台歸文體旅局
團結香港基金倡港台歸文體旅局
三跑事故演習 模擬客機降落起火
三跑事故演習 模擬客機降落起火
兩歲童聞氣後不治 官疑未即召白車 醫生稱提供舒張劑前已召車 官提醒已宣誓：諗清楚先講
兩歲童聞氣後不治 官疑未即召白車 醫生稱提供舒張劑前已召車 官提醒已宣誓：諗清楚先講
大灣區GBA新聞：灣區機場建不停 空域擁擠未解 深港三跑距離收窄 珠三角空權仍待商
大灣區GBA新聞：灣區機場建不停 空域擁擠未解 深港三跑距離收窄 珠三角空權仍待商
大灣區GBA新聞：老舊佛系如車站 佛山沙堤機場變網紅
大灣區GBA新聞：老舊佛系如車站 佛山沙堤機場變網紅
大灣區GBA新聞：「廣州新機場」航廈採「嶺南之星」設計
大灣區GBA新聞：「廣州新機場」航廈採「嶺南之星」設計
大灣區GBA新聞：慶回歸25周年 駐粵辦展港懷舊地標
大灣區GBA新聞：慶回歸25周年 駐粵辦展港懷舊地標
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】憶齊齊落田 認識所種之物 阿臻食「許寶米」念許寶強
【Emily】憶齊齊落田 認識所種之物 阿臻食「許寶米」念許寶強
【Emily】《明報》卓越財經大獎 27金融機構獲殊榮
【Emily】《明報》卓越財經大獎 27金融機構獲殊榮
【Emily】得得B破碎事件 機構趁機籲多包容SEN孩
【Emily】得得B破碎事件 機構趁機籲多包容SEN孩
【Emily】瑞凱德稱國安法下 港報道空間仍多 朱牧民質疑FCC淪會所餐廳
【Emily】瑞凱德稱國安法下 港報道空間仍多 朱牧民質疑FCC淪會所餐廳
【Emily】劉國勳倡「邊界警區」改名「北都警區」 蕭澤頤：適時考慮
【Emily】劉國勳倡「邊界警區」改名「北都警區」 蕭澤頤：適時考慮
【Emily】新民黨招近20「超新星」 跟黎棟國李梓敬學嘢
【Emily】新民黨招近20「超新星」 跟黎棟國李梓敬學嘢