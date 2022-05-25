律師：店方未妥善保護 興訟未必賠足

宜先安撫小孩 再看CCTV釐清

律師黃虹銘說，案例表明，在「共分責任」原則下，舉例市民如在交通意外中受傷，若事發時沒有佩戴安全帶，所獲賠償將遭扣減。他續稱，今次事件中，如店舖經民事索償，家長亦可引用「共分責任」原則抗辯，即指出店舖一方需要有適當裝置保護模型，否則亦要負上一定責任。他觀察網上片段，發現事發時店舖人流眾多，予顧客行走的空間狹窄，模型未有加設圍欄或人流管制，相信家長未必要「賠足」款項。對於展品「不可觸摸」的警告牌，他認為，庭上仍可爭論有關警告字句是否足夠及明顯。

至於家長是否可以反就兒子的心靈創傷向公司索償，黃虹銘認為，舉證責任在原告身上，家長要證明到兒子因為事件直接造成實際創傷，包括有心理醫生報告等，門檻較高。

他認為，市民如遇到類似情况，可先安撫小朋友，其後透過閉路電視、目擊者證言等釐清事件，再處理賠償問題，「一定有方法解決，唔好嚇親小朋友先」；雙方亦可留下聯絡方法，其後才進一步討論，但就建議透過和解方式處理，以免透過民事索償，衍生其他法律開支。

心理學家：避免孩子面前爭拗

事件中的小童一度受驚，臨牀心理學家葉妙妍認為，物品的價值並非重點，反而是非對錯需要清晰分辨。她說，因應當時處境，家長應該先關心和安撫孩子，例如孩子有否受傷或受驚；當孩子的情緒穩定下來，家長向孩子了解事件經過後，不論孩子是有心或無意，家長和子女均須因應疏忽的行為負責，包括道歉和賠償。她認為家長要避免在孩子面前與職員爭拗，否則孩子的價值觀會出現混亂，即是只要對方有疏忽，就可以推卸自己的責任。

她說，事件過後，若家長發現當時誤會了孩子，理應向孩子道歉以減低其委屈感覺，並以心平氣和的方式教導孩子「日後外出時要格外小心，否則就需要負責」等的觀念，從小向孩子灌輸正確的價值觀。