兒子挨跌得得B有餘悸 父：將看心理醫生 原賠款3萬 玩具店母公司允退還致歉

凱知樂發言人昨下午發聲明，表示對事主一家帶來的不便致萬二分歉意，馬上跟進及慰問家人及小朋友情况，並已全額退款。公司表示，會即時改善及避免發生同類事件，向關注事件的客人致歉。對於網上流傳，玩具店過往亦曾發生顧客推跌商品事件，發言人澄清開業至今並無類似事件發生。

kk plus昨凌晨發聲明，稱事件解決方法由事主主動提出，並解釋模型預售價5.28萬元，因涉及版權、設計及研發等開支，沒有多收，又稱擺設去年11月起展出，一直沒有為客人帶來不便。聲明引起網民不滿，該店昨早刪去聲明。

兒子睡前說：個公仔好恐怖

事主鄭先生昨日向本報表示，早上接獲公司代表來電，形容對方態度良好，有向他一家道歉及表明會檢討。他稱公司承諾退款，自己雖尚未收妥款項，但相信「咁大間公司唔會呃人啩」。他引述公司稱，如有其他需要可再溝通，亦可贈送玩具、公仔予小朋友。他表示，並不需要該公司產品，「冇必要搵着數」，短期內不會再到訪該玩具店及朗豪坊。

鄭先生稱，事發後5歲兒子「棟咗喺度，唔識郁」，「你諗吓佢有幾驚」，兒子至前晚睡前仍說「爸爸，個公仔好恐怖呀」，自己感「心悒」。他說事件引起討論後有網民起底，對一家造成壓力，今日安排小朋友遊車河散心，將帶兒子看心理醫生，如需進一步跟進才會續與公司接洽賠償。

店員稱「踢咗腳」 事主質疑誤導

事發於周日，鄭先生與妻子及兩名兒子在kk plus逛街，其間兒子挨跌1.8米高天線得得B Laa-Laa模型。鄭先生憶述當時店員稱「你個仔之前都踢咗佢一腳」，自己當下認為兒子犯錯，又見兒子「僵晒、好驚」，只想即時離開，直接賠款3.36萬元「成本價」。他說，直至閉路電視片段流出及見模型早前有圍欄保護的照片，意識到模型並非被兒子踢跌，質疑店員誤導，又認為店方有責任圍起模型，「一個人背囊大啲，轉身就掃冧佢」。

昨收起大展品 經理認「亦有責任」

涉事店舖昨日營業，經理呂先生表示，開店前已收起大於1米的展品，亦收起放在較低位置且無保護裝置的展品，承認店舖今次事件亦有責任，並稱「內部檢討所有流程，有個安全環境畀大家購物」。記者現場所見，仍有展示的大型模型均有膠箱保護，部分原擺放展品的空間遺下「如有損壞，照價賠償」的告示牌。

消委會回覆查詢時表示，就一般財物損毁消費爭議，建議雙方理性尋求因由，蒐集實證，例如閉路電視片段、目擊者陳述等，達至和解；如有需要，可向物業經理、警方及消委會求助。消委會亦提醒，商戶為場地佔用人，應採合理措施保障訪客人身安全。

1.8米高天線得得B Laa-Laa擺設損毁後，被發現空心，外界擔心擺設安全。海關回覆查詢時說，一般兒童玩具產品安全受《玩具及兒童產品安全條例》及附屬法例監管，本港出售的玩具必須符合規例所訂明的附加安全標準或規定。