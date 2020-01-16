港聞

港聞二

一家三口涉製彈 檢30公斤材料 煽惑襲警襲法官 警稱可製TATP

【明報專訊】警方前日（23日）於黃大仙東頭邨貴東樓拘捕一家三口，涉嫌煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害及製造炸藥。其中，31歲被捕男子被指去年至今於網上發布煽惑襲擊警員、警察總部及法官，及以日常用品研製炸藥的信息。警方其後於其住所房間及一迷你倉檢獲約30公斤製造爆炸品的原材料及工具，稱可用作製造TATP炸藥及HMTD炸藥，形容涉案房間如「小型化學實驗室」。

網上宣稱「日常用品研製炸藥」

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，涉事男子於社交媒體及群組，鼓吹及煽惑他人恐嚇及騷擾警務人員及司法人員，又自稱使用日常用品研製炸藥。其中，他於今年1月及4月間曾在公開群組發布信息，如「攻擊警察總部」、「警察死清光」等，另於去年7及8月於群組表示「搵法官算帳」，包括詢問某法官的住處；他又在社交媒體平台表示，正研發爆炸品。

經調查後，警方前日於東頭邨一單位拘捕兩男一女，包括報稱電腦技工的31歲張姓男子，以及其同住60歲父親及63歲母親，警方仍在調查各人角色。搜查期間，警方發現住所內一個房間藏有大批可製造爆炸品的工具及原材料，包括量杯、電線裝置、電路板，以及用作計時、加熱及增加壓力的裝置。警方亦檢獲20公斤化學原材料，包括氯酸鉀、硫酸鈉、硝酸鈣、乙酸鉛，以及部分類似鏹水和通渠水的化合物。案件交由有組織罪案及三合會調查科（O記）跟進。

警稱住所房間如「化學實驗室」 被捕人另租迷你倉放危險品

O記警司陳匯能形容房間為製造爆炸品的「小型化學實驗室」。警方搜查被捕31歲男子於新蒲崗租用的一個迷你倉，發現10至15公斤化學原料及危險品，有可能用作製造炸藥。警方相信有人準備製造炸彈，危害公眾安全。被問及有關爆炸品是否準備在七一使用，陳說暫未看到涉案人在哪一個特定日子使用。

爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德說，有關化學品可製造土製炸彈TATP及HMTD。他說此類炸藥威力強勁，過去曾用於恐怖襲擊，小量即可導致嚴重受傷甚至死亡。警方正調查化學原材料可製作炸藥的實際數量，估計數量非常大。

科大化學系理學教育助理教授陳鈞傑說，TATP及HMTD炸藥的製造原料易蒐羅，一般實驗室能找到，行動中警方搜出的化學原材料中，有部分可用作製造相關炸藥。他解釋，與表現穩定的工業用TNT炸藥相比，TATP及HMTD相對敏感度高，穩定性甚低，受摩擦、搖晃或溫度影響下，可能造成突然爆炸；加上於坊間蒐集的原材料或含雜質，材料純度低會令炸藥更不穩。他呼籲市民，不要自行製造炸藥，保障安全之餘，亦切勿以身試法。

上 / 下一篇新聞

太古城麥當勞再多兩宗 現三代傳播 染變種漢船廠住所 警員到訪後染疫
太古城麥當勞再多兩宗 現三代傳播 染變種漢船廠住所 警員到訪後染疫
St. Catherine's幼園6師生染疫 兩班停課 上下午班共用課室 教師病發後曾返學
St. Catherine's幼園6師生染疫 兩班停課 上下午班共用課室 教師病發後曾返學
談入境限制：再放寬不大可能
談入境限制：再放寬不大可能
兒子挨跌得得B有餘悸 父：將看心理醫生 原賠款3萬 玩具店母公司允退還致歉
兒子挨跌得得B有餘悸 父：將看心理醫生 原賠款3萬 玩具店母公司允退還致歉
律師：店方未妥善保護 興訟未必賠足
律師：店方未妥善保護 興訟未必賠足
傳媒人：「對抗式語言」回應徒添爭議
傳媒人：「對抗式語言」回應徒添爭議
青沙公路修路工遭撞斃 貨車司機不顧而去被捕
青沙公路修路工遭撞斃 貨車司機不顧而去被捕
2300萬鑽戒掉包轉售 珠寶店員囚9年
2300萬鑽戒掉包轉售 珠寶店員囚9年
同工憂國安法 天主教區不辦六四彌撒 康署再覆：維園6月1日至5日可訂場踢足球
同工憂國安法 天主教區不辦六四彌撒 康署再覆：維園6月1日至5日可訂場踢足球
林鄭：熱切希望領導人訪港 暫無事可公布
林鄭：熱切希望領導人訪港 暫無事可公布
被問設副司長是否「架牀疊屋」 稱李家超對重組「注入了自己想法」
被問設副司長是否「架牀疊屋」 稱李家超對重組「注入了自己想法」
周達權同意黃偉強無參與營運決策
周達權同意黃偉強無參與營運決策
東鐵過海10日繁忙時間壞車 阻延半小時 港鐵：無關信號系統
東鐵過海10日繁忙時間壞車 阻延半小時 港鐵：無關信號系統
兩人政總外暴動囚4年半 官指受煽動成「炮灰」
兩人政總外暴動囚4年半 官指受煽動成「炮灰」
研究：八大反性騷擾政策 投訴程序達標率跌
研究：八大反性騷擾政策 投訴程序達標率跌
團結香港基金倡港台歸文體旅局
團結香港基金倡港台歸文體旅局
三跑事故演習 模擬客機降落起火
三跑事故演習 模擬客機降落起火
兩歲童聞氣後不治 官疑未即召白車 醫生稱提供舒張劑前已召車 官提醒已宣誓：諗清楚先講
兩歲童聞氣後不治 官疑未即召白車 醫生稱提供舒張劑前已召車 官提醒已宣誓：諗清楚先講
大灣區GBA新聞：灣區機場建不停 空域擁擠未解 深港三跑距離收窄 珠三角空權仍待商
大灣區GBA新聞：灣區機場建不停 空域擁擠未解 深港三跑距離收窄 珠三角空權仍待商
大灣區GBA新聞：老舊佛系如車站 佛山沙堤機場變網紅
大灣區GBA新聞：老舊佛系如車站 佛山沙堤機場變網紅
大灣區GBA新聞：「廣州新機場」航廈採「嶺南之星」設計
大灣區GBA新聞：「廣州新機場」航廈採「嶺南之星」設計
大灣區GBA新聞：慶回歸25周年 駐粵辦展港懷舊地標
大灣區GBA新聞：慶回歸25周年 駐粵辦展港懷舊地標
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】憶齊齊落田 認識所種之物 阿臻食「許寶米」念許寶強
【Emily】憶齊齊落田 認識所種之物 阿臻食「許寶米」念許寶強
【Emily】《明報》卓越財經大獎 27金融機構獲殊榮
【Emily】《明報》卓越財經大獎 27金融機構獲殊榮
【Emily】得得B破碎事件 機構趁機籲多包容SEN孩
【Emily】得得B破碎事件 機構趁機籲多包容SEN孩
【Emily】瑞凱德稱國安法下 港報道空間仍多 朱牧民質疑FCC淪會所餐廳
【Emily】瑞凱德稱國安法下 港報道空間仍多 朱牧民質疑FCC淪會所餐廳
【Emily】劉國勳倡「邊界警區」改名「北都警區」 蕭澤頤：適時考慮
【Emily】劉國勳倡「邊界警區」改名「北都警區」 蕭澤頤：適時考慮
【Emily】新民黨招近20「超新星」 跟黎棟國李梓敬學嘢
【Emily】新民黨招近20「超新星」 跟黎棟國李梓敬學嘢