一家三口涉製彈 檢30公斤材料 煽惑襲警襲法官 警稱可製TATP

網上宣稱「日常用品研製炸藥」

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，涉事男子於社交媒體及群組，鼓吹及煽惑他人恐嚇及騷擾警務人員及司法人員，又自稱使用日常用品研製炸藥。其中，他於今年1月及4月間曾在公開群組發布信息，如「攻擊警察總部」、「警察死清光」等，另於去年7及8月於群組表示「搵法官算帳」，包括詢問某法官的住處；他又在社交媒體平台表示，正研發爆炸品。

經調查後，警方前日於東頭邨一單位拘捕兩男一女，包括報稱電腦技工的31歲張姓男子，以及其同住60歲父親及63歲母親，警方仍在調查各人角色。搜查期間，警方發現住所內一個房間藏有大批可製造爆炸品的工具及原材料，包括量杯、電線裝置、電路板，以及用作計時、加熱及增加壓力的裝置。警方亦檢獲20公斤化學原材料，包括氯酸鉀、硫酸鈉、硝酸鈣、乙酸鉛，以及部分類似鏹水和通渠水的化合物。案件交由有組織罪案及三合會調查科（O記）跟進。

警稱住所房間如「化學實驗室」 被捕人另租迷你倉放危險品

O記警司陳匯能形容房間為製造爆炸品的「小型化學實驗室」。警方搜查被捕31歲男子於新蒲崗租用的一個迷你倉，發現10至15公斤化學原料及危險品，有可能用作製造炸藥。警方相信有人準備製造炸彈，危害公眾安全。被問及有關爆炸品是否準備在七一使用，陳說暫未看到涉案人在哪一個特定日子使用。

爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德說，有關化學品可製造土製炸彈TATP及HMTD。他說此類炸藥威力強勁，過去曾用於恐怖襲擊，小量即可導致嚴重受傷甚至死亡。警方正調查化學原材料可製作炸藥的實際數量，估計數量非常大。

科大化學系理學教育助理教授陳鈞傑說，TATP及HMTD炸藥的製造原料易蒐羅，一般實驗室能找到，行動中警方搜出的化學原材料中，有部分可用作製造相關炸藥。他解釋，與表現穩定的工業用TNT炸藥相比，TATP及HMTD相對敏感度高，穩定性甚低，受摩擦、搖晃或溫度影響下，可能造成突然爆炸；加上於坊間蒐集的原材料或含雜質，材料純度低會令炸藥更不穩。他呼籲市民，不要自行製造炸藥，保障安全之餘，亦切勿以身試法。