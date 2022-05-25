談入境限制：再放寬不大可能

林鄭月娥昨早出席行政會議前表示，近日本地感染個案處於低水平，輸入個案佔每日個案總數相當重要的比例，加上近日有新變種，在處理外防輸入措施上要很小心，在她餘下任期再放寬邊境措施是不大可能（very unlikely），酒店檢疫、已打疫苗才能上機、抵港後「檢測待行」等安排，都會繼續維持。

林太說，政府早前公布分3階段放寬社交距離措施，最後一階段包括放寬處所內人數限制及入座率等，有可能在6月底、即她任期最後階段放寬，不過，她認為最後一階段放寬對港人心情復常影響不大。她又說，疫苗通行證的措施將繼續落實。

林健鋒認同放寬要「睇定啲」史立德：未通內地也盼通國際

經民聯立法會議員林健鋒認為，近期本港有走漏輸入個案到社區，若外防輸入措施放寬得太快也不好，一旦引起本地個案數目反彈，防疫措施或要重新收緊，他認為現時措施合適，放寬時應「睇定啲」。

廠商會會長史立德昨在港台節目表示，香港是外向型經濟，即使暫未能和內地通關，也希望和國際通關，否則或削弱香港競爭力，例如部分外資或放棄選擇香港作為亞太區總部。他說，廠商很想和內地通關，但內地出現疫情，本港未能清零，相信暫時兩地較難通關，但希望政府有路線圖，例如達到什麼條件就可通關。

（新冠疫情）