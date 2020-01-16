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St. Catherine's幼園6師生染疫 兩班停課 上下午班共用課室 教師病發後曾返學

【明報專訊】本港學校4月起恢復面授課以來首有學校因新冠病毒群組停課，九龍塘羅福道國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）的一名教師及其任教的上下午班共5名學生染疫，衛生防護中心不排除兩班共用課室造成感染，兩班約60人要停課至本周五。染疫教師在病發後經快速檢測呈陰性，繼續返學，其後學生病發，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，未能判斷教師是否源頭，建議有病徵者不應上學。

教師快測陰核酸揭陽 未知源頭否

昨日學校呈報18宗個案，在國際英文幼稚園一班下午班，4名學生分別於5月22日及23日發病，至23日快測陽性沒上學，其中一人打了一針疫苗。昨該校再呈報兩宗個案，涉一名上午班學生，以及一名任教兩班的教師，該教師上周五（20日）出現上呼吸道病徵，當日及前日快測均呈陰性，至前日仍上學，因應學生感染接受核酸檢測，才驗出陽性。歐家榮稱快速測試「都好準確」，但敏感度不及核酸檢測，且染疫初期未必即時檢測得到，建議有病徵者不應上學。

疑現小群組 下午班半數人已打針

歐家榮說，已派員調查及在課室抽取6個環境樣本，由於下午班4名學生發病時間近，與社區個案無流行病學關連，「似乎課室裏面出現小群組」，而該班僅五至六成學生已打針，並不理想。他建議上下午班停課至周五，兩班各約29名學生，其間須每日快測，該校逾千名學生，暫沒其他個案。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，3、4歲兒童只能打科興疫苗，若爆疫班級學童年紀較小、主要打科興，打針後抗體水平或較低，是否爆發則視乎感染控制措施，但指幼童難跟足防疫指示，課堂亦有不少接觸，故風險較高。

增34輸入 「閉環」機師印度返港中招

昨增34宗輸入個案，一名36歲本地貨機男機師5月兩赴印度，5月21日回港在機場驗出陰性後返大埔住所，23日快速測試呈陽性，24日出現病徵。歐家榮指他屬閉環管理，沒與當地人接觸，疑屬本地感染。

醫管局總行政經理李立業稱，一名本患淋巴癌的新冠男病人，於4月11日因肺炎及白血球低引致發燒，送入瑪嘉烈醫院，兩次檢測Ct值（病毒數值）均大於30、即病毒量低，5月中轉往北大嶼山醫院，至5月19日檢測Ct值達19.79、即病毒量高，同房一名男病人20日確診，另3名病人須檢疫。李指該癌病病人服藥會削弱免疫系統，暫未有結論屬感染後反覆還是二次感染。

（新冠疫情）

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