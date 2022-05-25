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太古城麥當勞再多兩宗 現三代傳播 染變種漢船廠住所 警員到訪後染疫

【明報專訊】涉蘭桂坊酒店群組、帶有變種新型冠狀病毒Omicron BA.2.12.1的六旬夫婦，將病毒帶入社區後引起爆發，其中妻子病發後光顧太古城麥當勞，同場再有兩人染疫，當中男童的母親沒到場亦受感染，即出現第三代患者，麥當勞群組累計9人染疫。另外，同帶新變種病毒的丈夫在家居隔離時不應接觸其他人，卻在他所住的船廠接觸兩名客人；而他在驗出陽性前接觸的一名警員確診，兩者所帶病毒基因排序一致。

二人除罩聊天

警曾赴粉嶺機動部隊總部

本港昨增250宗個案，新變種病毒隨染疫夫婦持續擴散，當中65歲丈夫曾於5月14日在筲箕灣譚公廟道「三興和船廠」的住所，見一名39歲男警員，並除口罩聊天，結果警員染Omicron BA.2.12.1。該警員居於柴灣已婚警宿舍一座，並曾到粉嶺警察機動部隊總部的男更衣室及職員餐廳。警方表示，一名正接受機動部隊訓練的警員確診，將在其工作地方和相關處所徹底清潔及消毒。

船廠漢未遵隔離令 曾接觸兩客

該65歲丈夫於5月15日起居家隔離，惟他於19日在船廠與兩名顧客接觸，兩人被列為密切接觸者，暫檢測呈陰性。染新變種夫婦另有一名親戚在船廠工作，同被列為密切接觸者，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，居家隔離期間「不應該」與他人接觸。衛生署回覆稱，3月尾修訂《預防及控制疾病條例》下規例，將不遵從檢疫令或隔離令訂明為罪行並引入罰則，最高可囚6個月及罰款1萬元。

另外，帶新變種病毒的64歲妻子於本月12日病發，翌日光顧太古城三期麥當勞，衛生防護中心昨公布再添一名家傭及33個月大少主染疫，兩人在5月13日早上10時30分到該店，男童兩日後發病，曾入東區醫院，男童母親沒到場亦染疫，上述個案居於北角兆華大廈。

麥當勞共9宗 4人同基因排序

歐家榮：座位不太近

太古城麥當勞暫有8名食客及1名密切接觸者染疫，其中日前公布、住鰂魚涌康景花園的一家三口食客所帶病毒的基因排序，與最先確診的64歲婦相同。歐家榮補充，涉麥當勞個案分別於5張「唔係隔籬、唔係好近」的座位，由於食肆至少4人病毒基因排序完全一致，相信店內出現爆發。他稱同場約有130名食客，其中30多人屬第五波康復者，毋須強檢。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，第五波源於BA.2，感染後有抗體及T細胞反應，可對付其亞系，若感染前曾打最少一針疫苗，免疫反應更強勁。

累計64宗BA.2.12.1 多屬輸入

現累計有64宗BA.2.12.1個案，除了上述警員及康景花園三口屬與輸入個案相關的BA.2.12.1個案，其餘大部分屬輸入個案。

對於感染BA.2.12.1的丈夫在家居隔離期間曾接觸客人，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜說，不清楚隔離令有否寫明不能接觸他人，但按常理來說，染疫者在隔離期間不應接觸客人。至於曾與該患者見面的警員同樣染BA.2.12.1，林說，警隊雖有更衣室等共用設施，但理論上只要不除下口罩，風險不會特別高。

另外，衛生防護中心昨公布，BA.2.12、BA.4及BA.5各增一宗個案，均在機場發現，本港累計11宗BA.2.12、12宗BA.4及3宗BA.5個案。

明報記者

（新冠疫情）

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