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港聞二

灣區手記：便利店尋藥記 ／文：尚東美

【明報專訊】不論在香港居住或到日本、台灣、泰國等地旅行，到便利店買藥是平常的生活小事，亦是旅途中輕便易購的手信之選。在內地則不同，「買藥去藥店」的規矩從銷售模式到觀念都深入民心。

大約兩個月前，廣東發出首批便利店銷售「乙類非處方藥」試點許可，意味着便利店買藥成為可能。何謂乙類藥？簡單來說，就是像必理痛、蜈蚣丸、保濟丸等日常傷風、止咳、腸胃類藥品。

試點包括華潤和美宜佳的屬下連鎖便利店，兩者均是廣東本土企業，網點多、覆蓋面廣。省藥監局通稿稱，「這標誌着廣東省經營乙類非處方藥綜合改革試點正式啟動，同時意味着廣東居民以後可以24小時在試點的便利店購買常用的乙類非處方藥」。

究竟買不買得到藥呢？由於通稿裏沒有具體獲批便利店地址，這兩個月筆者在多個城市，踏進不下20間上述連鎖便利店「無醫問藥」，都無功而返，並總是得到一句相同的回答，「便利店怎麼能賣藥呢，要買藥去藥店！」

筆者說，「貴公司已得到政府允許可賣」，店員答，「我們不敢賣，亂賣藥出了問題誰負責？」截至去年底，數據顯示全國有近60萬間藥店。然而24小時營業的藥店數量稀少，尤其在小城市，夜間緊急用藥的需求難以被滿足。

其實便利店賣藥在2018年的北京已開始試點，2020年新冠疫情爆發後，出於疫情管控需要，試點藥品櫃悄然撤下。甚至早在2005年，就已傳出外資商超家樂福、沃爾瑪獲准涉足藥品零售業務消息；2009年放寬藥品流通管理後，亦出現一批「超市×藥店」的結合業態。

時隔10多年，民眾對藥品的認知仍停留在「尋醫問藥」。某醫藥資訊公眾號的廣東試點新聞下留言彈聲一片：「胡搞」、「啥人都敢賣藥了，你敢賣我還不敢買呢」。讀罷這些留言，同事嘆道，希望他們永遠不需要半夜找24小時藥房。

文：尚東美

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