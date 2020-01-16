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大灣區GBA新聞：深圳試無人機送餐 晴天限定 限重3公斤 今年內可望雨天照飛

【明報專訊】無人機的普及已逐漸融入日常生活，除了常見的空中取景拍攝、大型戶外活動表演等，使用無人機送外賣亦不再是空談。美團（3690）去年12月在深圳龍華區星河WORLD產業園提供無人機送餐服務，是首次在大廈林立的範圍試行無人機送外賣。不過受技術等限制，可用無人機配送的食品選擇有限，天氣也是一大影響，加上安全及監管有待完善，無人機送外賣的完全普及還有不短的路要走。

明報記者 陳子凌

美團去年已於上海建立全國首個城市低空物流運營示範中心，深圳坪山及龍崗等地亦有7個社區試行無人機外賣。據官方數據，連同去年12月新設的星河WORLD試點，截至去年底深圳8條無人機航線共送出1.5萬張訂單。

試點航線多大廈需克服挑戰

星河WORLD試點與其他試點最大分別是航線需經過高樓大廈，由於高樓大廈容易阻擋信號，無人機較大可能因信號不穩而造成危險，因此新試點是技術上的挑戰。試點工作人員表示，無人機配送範圍是半徑3公里之內，可使用無人機外賣的餐廳會在美團App提示，每張訂單約15分鐘內可完成配送，且不額外收費。

無人機暫未能送餐到家門口，但由於不必擔心陸路交通擠塞，用車送餐30分鐘的車程約可縮為15分鐘。具體而言，接到訂單後，餐廳將食物放入特製外賣盒「裝機」，無人機飛回試點，降落指定取餐櫃頂卸下外賣盒，然後取餐櫃內置機械臂會將外賣盒送進取餐櫃內指定儲存格，等待客人前往取餐。據了解，負責送外賣的無人機比一般無人機體積較大，機身底部有可以抓住外賣盒的設計，試點放有外觀像遙控器的信號發射器，工作人員稱無人機不用人手操作，只需接收信號便會自動飛回試點。

不過，美團無人機只能運送3公斤以內的重量，雖然一般單份外賣重量只有約1公斤，但多人分量就可能超重；再者受限於外賣盒設計，一些食物如Pizza之類的便難以使用無人機，因此目前可選的種類多數是快餐、飲品、小吃等。

除了覆蓋範圍、食物重量及面積，天氣也會影響無人機送外賣，例如採訪當日正值暴雨天氣，無人機暫停配送服務。美團副總裁、無人機業務部負責人毛一年此前也表示，仍繼續探索改良無人機於極端天氣下飛行的技術，例如今年可望採用能在雨中運行的新一代無人機。

無人機全面普及至少有三大問題有待解決。第一是安全問題，除了天氣因素，噪音問題，甚至是無人機失控會否釀成「空難」也受關注。現時美團研發的FP400系列無人機，可以實現飛行高度120米以下（約40層高）每秒10米的航速，音量60分貝；機身設計6副旋翼、6個動力系統與6部電機，就算空中有一旋翼故障，也可以自動調整為4槳運作，自動降落；此外，導航系統會規劃四維航線，能讓兩架或以上的無人機在任何時間、任何地方都不會航線交疊，確保不「撞機」。毛一年稱，美團正研究無人機設置降落傘，進一步降低「墜機」風險。

城市多地區禁飛 設航線須報備

其次是監管問題，目前內地主要一二線城市的大部分地區都是無人機禁飛區，而要利用無人機送外賣，還要按照《通用航空飛行管制條例》、《通用航空飛行任務審批與管理規定》等規定申請空域和報備，即使已申請的航線，仍要三級報備，即飛行前一天報備、當天飛行前報備、當天飛行結束報備。如果不開放低空區域及簡化報備手續，則無人機難以大規模應用。

最後是成本問題，美團2017年成立無人配送事業部，但直到去年才陸續試行無人機配送。去年4月美團公告擬以配售和可換股債券方式融資100億美元（約780億港元），資金用途包括無人車、無人機等技術研發，這也是美團自2018年來港IPO以來首次大規模融資。大額及持續的研發投入，加上還有安全、監管及技術上的問題有待解決，因此要令無人機配送成本等同甚至低於人手，毛一年預計還要至少5至10年。

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