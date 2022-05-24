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港聞二

粗言罵警、提警罪案 網媒記者擾序囚1月

【明報專訊】綽號「軍火佬」的網媒記者胡家輝，涉去年在賢學思政街站附近以粗口大聲辱罵警員，被控阻差辦公等3罪，經審訊後昨在西九龍裁判法院被裁定當中一項擾亂公眾秩序罪成。裁判官鄭念慈稱，考慮被告的說話音量和態度等，裁定他當時喧嘩擾亂秩序，其言論必令他人憶起警員的不當行為，激使在場者仇視警員，甚至使用武力引致肢體碰撞，故有破壞社會安寧意圖，最終判被告入獄一個月。

官：令人憶警不當行為 激使仇警

去年4月15日，賢學思政在旺角擺街站，警員劉達明奉命到場拍攝，在場的被告胡家輝（現45歲）指稱以為警員取出的腳架是警棍，又以粗言穢語大聲說話。鄭官稱，當時約40至50人圍觀，被告聲量龐大夾雜粗口，態度囂張，多番質問警員約10分鐘，又提及廣為人知的案件如七警案，以及警員不當行為如干犯盜竊罪等，但現場警員當時是維持秩序，上述不當行為顯然與他們無關，裁定被告喧嘩擾亂秩序，有破壞社會安寧意圖。

阻差忽略命令兩罪脫

就阻差辦公罪，鄭官稱，劉當時曾面向被告說「繼續」，認為劉或向被告說話，而被告沒遮擋其鏡頭，警員可從其他位置拍攝，認為被告未有阻撓警員工作，裁定罪脫。此外，督察岑勁安供稱當時命令被告「冷靜」，鄭官稱，考慮到語氣聲調等，會令人認為是「警告」而非「命令」，而被告及後平靜下來並欲離開，故裁定被告拒絕或故意忽略服從警務人員的命令的罪名亦不成立。

辯方求情稱，被告已婚，現為防漏工程公司東主，月入2萬元。鄭官判刑時透露，被告有31次刑事定罪紀錄，爆竊罪最多，考慮案發於鬧市、被告喧嘩歷時約10分鐘等，判囚1個月，無減刑因素。

【案件編號：WKCC4118/21】

相關字詞﹕網媒記者 擾亂公共秩序 拒絕或故意忽略服從警員命令 阻差辦公 賢學思政

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