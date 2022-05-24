急性衰竭 退休婦求換心 功能剩11% 醫生：要與併發症鬥快

病發前一周行山無異樣

65歲的許佩蘭血型為O+，高154厘米，重42.9公斤，在同血型及體型的病人中，位列移植名單首位，現急需O型血、體型相近的捐贈者移植屍心。許女士過往身體健康，無長期病，退休後經常運動，除學習瑜伽，另會與丈夫散步、行山。盧先生稱，二人在妻子病發前一周曾行山，當時未見異樣，惟數日後妻子胃部突然不適，獲家庭醫生處方胃藥後病情持續惡化，上月初因心口痛及氣促求醫，檢查後發現患上急性心肌炎引發心臟衰竭，轉入瑪麗醫院心胸外科深切治療部留醫，其後病情持續惡化。

結婚40年 初戀夫盼續相守

許佩蘭40多年前與初戀情人盧先生結婚，曾任結構工程師的丈夫憶述，妻子細心打理家中事務，「以前就算我夜晚11點收工，佢（許女士）都會煮埋飯等我，令我有熱飯食、有熱湯飲」，正當他打算在退休後好好照顧妻子，對方突然患病令他晴天霹靂。相伴近半世紀的妻子命懸一線，盧先生昨日數次流淚，稱難以想像失去太太的生活，「我好感恩可以同佩蘭成為伴侶，以為我哋兩個人可以終身相伴」，現只盼有心人捐出離世親人的心臟，讓二人可繼續互相扶持。

被問到最想與妻子完成什麼事情，盧先生道「唔敢諗有咩願望」，現時最害怕接到電話，生怕有人交代妻子病情轉差的噩耗。

裝雙心室輔助器 曾現血塊

許女士上月6日經檢查後發覺心電圖出現異常，同日獲轉介至瑪麗醫院急症室，經診治後發現患急性心肌炎引發心臟衰竭，其後因病情持續惡化，需裝上人工心肺機（ECMO）；至上月尾再因左右心室衰竭，轉用人工雙心室輔助裝置，即在身體植入左心室輔助器，並在體外安裝右心室輔助器。但在上周五（20日），其體外右心室輔助裝置（RVAD）出現血塊，需做手術更換裝置。

李岸政表示，許佩蘭目前依靠人工雙心室輔助裝置維持生命，有可能出現血塊，故需薄血藥，但此舉有機會致中風，而長期使用上述裝置另有可能引致出血等併發症，而任何突如其來的併發症均可能即時奪去其性命；而腦出血等嚴重併發症將令其身體狀况轉差，「到時可能有心都換唔到」。他形容，現時要與「併發症鬥快」，需在黃金時間做換心手術。

明報記者