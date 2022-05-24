疫下少收 機場建設費擬延至2033/34

機管局：積極考慮發50億零售債券

運輸及房屋局副局長蘇偉文在立法會經濟發展事務委員會會議上表示，第五波疫情對機場三跑道系統工程有一定影響，但仍以今年啟用為目標，中跑道其後關閉兩年重新配置，整套三跑道系統將按計劃於2024年完成。

有立法會議員關注機管局何時調整因興建三跑道系統向離境旅客收取70至180元的機場建設費。李沛鏗表示，過去兩年多疫情對機管局收取機場建設費帶來嚴重打擊，有需要延長收取至2033/34年度；新時間表較機管局原計劃延長3年，局方當時預算開徵機場建設費可帶來額外510億元收入。

建設費較原定多收3年

對於機管局何時推出50億元的零售債券，李沛鏗表示機管局很希望發債，亦已準備好，早前因爆發疫情而延後發債，但稱發債時機視乎市况，若能配合旅遊市道和市民旅行心情，會事半功倍。

對於中跑道今年起將關閉兩年，以「臨時雙跑道」運作，機管局三跑道項目執行總監梁景然稱，機管局已作一系列演練，並建立了應急應變機制，確保臨時運作百分之百安全。

3月更新 三跑債務增至1230億

機管局今年3月更新三跑道系統財務計劃，預期債務水平總額由890億元增至1110億元，連同已發行的116億元永續資本證券，三跑道系統總債務增至1230億元。機管局稱項目維持在預算內，目標以1415億元完成。