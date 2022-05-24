上班兩天染疫缺勤被炒 平機會代入稟索償

平機會：第二宗新冠相關訴訟

平機會表示，今次是第二次將新冠病毒相關的殘疾歧視個案帶到法庭，冀藉此加强公眾意識，提醒僱主工作間的殘疾歧視是違法行為，重申即使新冠疫情令公共衛生形勢不斷變化，反歧視的基本原則亦不會在這時期有改變。

留院時被炒 公司稱影響運作

申索方為M, Tario，答辯方為高卡斯集團（G3S）慈善基金有限公司。入稟狀指出，申索人前年12月簽訂僱傭合約，於去年1月11日入職該公司，兩日後出現流感症狀，透過WhatsApp請病假。他同月17日確診新冠，獲發隔離令至23日，入院留院至28日，醫生建議他休假至2月3日。留院期間，他於1月26日收到來自其上一間任職公司的信息，指高卡斯集團主席通知他們因申索人確診，其他員工擔心一同工作有風險，故須終止僱傭合約。

申索人向集團主席詢問為何解僱他，獲人力資源經理於1月18日簽發的終止合約通知，稱基於他上班兩日便一直缺勤，影響公司運作，故即時終止合約，會透過銀行轉帳他上班兩天的薪金。申索人遂向平機會投訴。

解僱通知傳前僱主 涉泄私隱

精神損失索賠6萬

入稟狀指出，申索人留院時被解僱，令他深感被冒犯及羞辱，他育有1歲女兒，其妻當時亦懷孕，失去經濟收入令他倍感受壓及焦慮，加上答辯人將解僱通知不當地傳送至其前僱主，泄露其私隱，故他就精神損失索賠6萬元，另追討兩個月薪金及要求公司書面道歉。

【案件編號：DCEO 2/22】

（新冠疫情）