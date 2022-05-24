劉宇隆：第四針保護力僅多兩月 年輕力壯毋須打

同款疫苗保護力「無得再高」

長者長期病者要打4針

劉宇隆昨在港台《千禧年代》表示，18至59歲者接種3針後，染疫後出現重症及死亡機率接近零，「一萬個都唔夠一個」，而第四針只能提供多一至兩個月保護力，故從防重症及死亡角度，一般人「絕對唔應該打第四針」。他解釋，多次注射同一款疫苗下，每次產生的保護力會減少，比喻「溫書溫到第四次，分數去到70分……無得再高啦」，且可能有弊端，例如年輕男性接種復必泰疫苗有患心肌炎風險，他個人認為不值得打第四針。

倡先推高長者3針接種率

劉宇隆認為，一般18至59歲的人中，僅小部分可考慮打第四針，包括有個人需要如即將前往海外地區，或有較高暴露風險如醫護或邊檢人員等，可自行評估風險作決定。他強調長者及長期病患者有需要打第四針，因80歲以上群組接種三針後死亡率仍有1.2%，打第四針可再減死亡率，而現時80歲以上第三針接種率僅約兩成，應在新一波疫情前爭取在兩至三個月內盡力推高長者三針接種率。

近期每日新增約200多宗個案，劉宇隆形容是疫情「餘波未了」，若出現第六波，將會是因為出現新變異病毒株。由於本港接種率已較年初上升，他相信新一波只會增加感染個案，不會出現太多重症或死亡，可平常心看待。

張竹君稱一般人3針足防重症

何栢良：復必泰針後半年成效高

被問到市民應如何衡量是否打第四針，衛生防護中心傳染病處主任張竹君引述科學委員會建議，指一般而言三針已足夠預防重症及死亡，惟部分人若想獲額外保護，可選打第四針。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，本港去年11月才全面開放打第三針，要相隔至少6個月才可再接種，現時合資格打第四針的人不多。他說外國有大量數據證明接種復必泰後半年防重症成效相當高，在預防重症角度考慮，主要是長期病患者需考慮打第四針，如糖尿病、腎衰竭或肥胖者，至於完全健康者則無迫切需要打第四針。

（新冠疫情）