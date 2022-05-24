港聞

港聞二

百人同場 太古城麥當勞多兩客染疫 染變種婦曾訪 累計6宗

【明報專訊】本港昨日新增190宗新型冠狀病毒個案，為自2月以來首次跌破200宗。曾現Omicron BA.2.12.1變種個案的太古城三期麥當勞，再有兩名差不多時段光顧的食客染疫，累計6宗，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當日同時段有約100多人在場，憂出現傳播，已實地調查，不排除再有新個案。

增190個案 2月以來首跌穿200

染Omicron BA.2.12.1的64歲婦人5月13日上午10時54分至11時26分到太古城麥當勞，繼前日公布同場一家三口染疫後，該店再增兩名食客染疫，包括76歲女子，她居於九龍灣麗晶花園第六座，當日約11時半至12時45分光顧該麥當勞，5月17日現病徵，至19日因大廈圍封強檢驗出染疫，兩名家人則於18日檢測陽性。該患者曾於傳染期到過土瓜灣馬六餐廳、會展灣景中心大快活、銅鑼灣怡和街麥當勞及旺角荷李活商業中心稻香．茶居，上述場所均納入強檢名單。

同時段3家庭中招 梁子超料現傳播

太古城麥當勞另一新增個案為67歲男子，居於太古城鄱陽閣，當日約11至12時與家人到該店，經強檢發現染疫，其家人列為緊密接觸者。張竹君說，除該名64歲婦人外，該店已發現5宗個案，擔心出現傳播，昨派人實地調查及抽取環境樣本化驗。她說，64歲婦人坐在高椅上，其餘5人均稱坐圓枱，有人稱坐近取食物處，有人稱坐近門口，至於具體座位分佈及距離有待核實，同時段約100多人在場，當中約20多人早前曾染疫，約100人要檢測，未收到全部結果。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，同時段出現3個家庭的個案，相信該處出現傳播，按現時所知時序，源頭較大可能是該名64歲婦人，惟仍要視乎是否再有其他個案才能確定。香港麥當勞發言人表示，太古城麥當勞已安排第三次清潔，將繼續關閉至另行通知，另怡和街麥當勞已關閉清潔，並已安排員工接受核酸檢測，以及連續3天快速測試。

20學校增21個案 一校一周3宗

昨日有21宗學校呈報個案，來自20間學校，涉19名學生及2名教職員。張竹君稱，有3間九龍區小學於過去7日各累計兩宗或以上個案，其中一間累計3宗，包括一名教師及其教授的兩名不同班、互不認識的學生，該教師5月19日最後上課，該校暫未有其他個案。黃竹坑港大同學會書院上周3名學生染疫，昨如常面授課。教育局長楊潤雄稱，局方會留意情况，衛生防護中心經專業考慮，校方亦於過去的周末清潔校園，續要求學生做快速測試，該校符合面授課堂要求。

張竹君：現整體疫情平穩 有望向下

本港昨新增個案跌穿200宗，張竹君說不排除數字會再上落，惟目前各項指標如社區檢測中心陽性個案等均屬平穩，現時整體疫情平穩並有望向下，但較擔心BA.2.12.1等變異病毒株可能傳播更快，早前的蘭桂坊酒店傳播「係諗唔到嘅情况下可能有傳播」，籲接種新冠疫苗避免重症及死亡。

引美變種疫情 何栢良：死亡數字下降

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，輕微轉變的病毒走入社區都有可能令個案飈升，但如做好基本疫苗接種，重症不會升。他在社交媒體補充稱，3至5月BA.2.12.1在美國確診佔比升，但當地死亡病例宗數並未反彈，且正在下降。據美國疾病管制與預防中心，美國死亡個案自2月初起現跌勢，4月起維持每日1000宗以下。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕疫情 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

612基金案同業涉失當 律師會調查 首接國安處投訴 「高度機密」拒披露詳情
612基金案同業涉失當 律師會調查 首接國安處投訴 「高度機密」拒披露詳情
嚴重可停牌 謝偉俊曾停一年
嚴重可停牌 謝偉俊曾停一年
宣誓簽「天日昭昭」被迫退休 公務員覆核 官批似口號 「不運用常理後果自負」
宣誓簽「天日昭昭」被迫退休 公務員覆核 官批似口號 「不運用常理後果自負」
醫生「和你sing」囚20月上訴 律政司：穿「暴大抗爭」衣是「自稱暴徒」
醫生「和你sing」囚20月上訴 律政司：穿「暴大抗爭」衣是「自稱暴徒」
涉WhatsApp群組提殺警 3男控煽惑 保釋候訊
涉WhatsApp群組提殺警 3男控煽惑 保釋候訊
棄行天橋橫過10行車線 老婦遭的士撞斃
棄行天橋橫過10行車線 老婦遭的士撞斃
私下與世衛簽約收酬 衛署顧問醫生認欺詐
私下與世衛簽約收酬 衛署顧問醫生認欺詐
「陳火光博物館」亮火光 古董熏黑
「陳火光博物館」亮火光 古董熏黑
黎智英方：力高持蘋果印刷股份 撐新聞業務
黎智英方：力高持蘋果印刷股份 撐新聞業務
架構重組委員會審完 6‧15上大會
架構重組委員會審完 6‧15上大會
劉宇隆：第四針保護力僅多兩月 年輕力壯毋須打
劉宇隆：第四針保護力僅多兩月 年輕力壯毋須打
上班兩天染疫缺勤被炒 平機會代入稟索償
上班兩天染疫缺勤被炒 平機會代入稟索償
疫下少收 機場建設費擬延至2033/34
疫下少收 機場建設費擬延至2033/34
急性衰竭 退休婦求換心 功能剩11% 醫生：要與併發症鬥快
急性衰竭 退休婦求換心 功能剩11% 醫生：要與併發症鬥快
現76人候換心 近年一載手術10宗內
現76人候換心 近年一載手術10宗內
粗言罵警、提警罪案 網媒記者擾序囚1月
粗言罵警、提警罪案 網媒記者擾序囚1月
與男友生活費爭執 男警涉偷錢被捕
與男友生活費爭執 男警涉偷錢被捕
稱在職待遇不公 前警員告一哥
稱在職待遇不公 前警員告一哥
大灣區GBA新聞：深圳試無人機送餐 晴天限定 限重3公斤 今年內可望雨天照飛
大灣區GBA新聞：深圳試無人機送餐 晴天限定 限重3公斤 今年內可望雨天照飛
灣區手記：便利店尋藥記 ／文：尚東美
灣區手記：便利店尋藥記 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】練乙錚英國新搞作 支援港傳媒人重投新聞工作
【Emily】練乙錚英國新搞作 支援港傳媒人重投新聞工作
【Emily】IT界：封Tg，俄羅斯不能，香港能？
【Emily】IT界：封Tg，俄羅斯不能，香港能？
【Emily】佐敦鰂魚涌筲箕灣 鐵閘說故事
【Emily】佐敦鰂魚涌筲箕灣 鐵閘說故事
【Emily】「繁榮背後骨架」 超人再捐錢撐醫護
【Emily】「繁榮背後骨架」 超人再捐錢撐醫護
【Emily】薪諮會去信 批華員會利葵燕評論失實
【Emily】薪諮會去信 批華員會利葵燕評論失實
【Emily】法例研删「英女王」 陳曼琪感動到想喊
【Emily】法例研删「英女王」 陳曼琪感動到想喊