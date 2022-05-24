百人同場 太古城麥當勞多兩客染疫 染變種婦曾訪 累計6宗

增190個案 2月以來首跌穿200

染Omicron BA.2.12.1的64歲婦人5月13日上午10時54分至11時26分到太古城麥當勞，繼前日公布同場一家三口染疫後，該店再增兩名食客染疫，包括76歲女子，她居於九龍灣麗晶花園第六座，當日約11時半至12時45分光顧該麥當勞，5月17日現病徵，至19日因大廈圍封強檢驗出染疫，兩名家人則於18日檢測陽性。該患者曾於傳染期到過土瓜灣馬六餐廳、會展灣景中心大快活、銅鑼灣怡和街麥當勞及旺角荷李活商業中心稻香．茶居，上述場所均納入強檢名單。

同時段3家庭中招 梁子超料現傳播

太古城麥當勞另一新增個案為67歲男子，居於太古城鄱陽閣，當日約11至12時與家人到該店，經強檢發現染疫，其家人列為緊密接觸者。張竹君說，除該名64歲婦人外，該店已發現5宗個案，擔心出現傳播，昨派人實地調查及抽取環境樣本化驗。她說，64歲婦人坐在高椅上，其餘5人均稱坐圓枱，有人稱坐近取食物處，有人稱坐近門口，至於具體座位分佈及距離有待核實，同時段約100多人在場，當中約20多人早前曾染疫，約100人要檢測，未收到全部結果。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，同時段出現3個家庭的個案，相信該處出現傳播，按現時所知時序，源頭較大可能是該名64歲婦人，惟仍要視乎是否再有其他個案才能確定。香港麥當勞發言人表示，太古城麥當勞已安排第三次清潔，將繼續關閉至另行通知，另怡和街麥當勞已關閉清潔，並已安排員工接受核酸檢測，以及連續3天快速測試。

20學校增21個案 一校一周3宗

昨日有21宗學校呈報個案，來自20間學校，涉19名學生及2名教職員。張竹君稱，有3間九龍區小學於過去7日各累計兩宗或以上個案，其中一間累計3宗，包括一名教師及其教授的兩名不同班、互不認識的學生，該教師5月19日最後上課，該校暫未有其他個案。黃竹坑港大同學會書院上周3名學生染疫，昨如常面授課。教育局長楊潤雄稱，局方會留意情况，衛生防護中心經專業考慮，校方亦於過去的周末清潔校園，續要求學生做快速測試，該校符合面授課堂要求。

張竹君：現整體疫情平穩 有望向下

本港昨新增個案跌穿200宗，張竹君說不排除數字會再上落，惟目前各項指標如社區檢測中心陽性個案等均屬平穩，現時整體疫情平穩並有望向下，但較擔心BA.2.12.1等變異病毒株可能傳播更快，早前的蘭桂坊酒店傳播「係諗唔到嘅情况下可能有傳播」，籲接種新冠疫苗避免重症及死亡。

引美變種疫情 何栢良：死亡數字下降

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，輕微轉變的病毒走入社區都有可能令個案飈升，但如做好基本疫苗接種，重症不會升。他在社交媒體補充稱，3至5月BA.2.12.1在美國確診佔比升，但當地死亡病例宗數並未反彈，且正在下降。據美國疾病管制與預防中心，美國死亡個案自2月初起現跌勢，4月起維持每日1000宗以下。

明報記者

（新冠疫情）