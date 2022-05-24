架構重組委員會審完 6‧15上大會

另外，國務院總理李克強上周五（20日）簽署國務院令任命李家超為第六任行政長官，但仍未知李家超何時上京領取國務院委任狀，有傳媒報道李家超本周上京，但據了解李家超暫未有通知。

副律政司長受質疑

稱部門多 將加強海外宣傳

李家超提出的重組架構建議，包括在律政司下增設副司長和政治助理，社福界議員狄志遠昨在上述小組委員會問到，現時律政司長在統籌協調出現什麼困難，增加人手後如何解決，又反駁鄭鍾偉為何不可等新政府「埋班」，等多半年再將方案交立法會討論。

鄭鍾偉表示，設立副律政司長有迫切需要，律政司工作與政務司和財政司一樣繁重，律政司轄下有6個部門，有近90名首長級人員，部門負責的工作有時涉及跨組別，牽涉人權、國際法、基本法和憲法等。他補充，候任特首已表示未來律政司工作會加強，包括向海外宣傳及講解香港有關法治和司法獨立的情况，若單由一名司長負責，難以兼顧。

工聯會陸頌雄和民建聯陳勇分別問到現時的「政策創新與統籌辦事處」和現屆沒有的中央政策組等存廢，創新辦總監何珮玲表示，創新辦直接向特首匯報，未來由候任特首決定，職位及經費在新一屆政府仍存在，候任特首有想法時可隨時啟動。至於中策組，鄭鍾偉回應稱，候任特首重視政策研究工作，但用什麼架構，七一後會詳細交代。

昨日是小組委員會第二次會議，主席葉劉淑儀在尾聲稱，小組委員會已完成審議工作，將於5月27日向內會匯報。

自由黨晤李 倡放寬海外醫生

李家超昨與自由黨和其他單頭立法會議員會面，自由黨黨魁張宇人關注本港醫生人手不足，期望來屆政府可以進一步放寬海外醫生來港執業條件。自由黨副主席李鎮強建議，將關鍵績效指標（KPI）及問責制延伸至政策局常任秘書長及副秘書長等首長級公務員，以加強他們的積極性及提升責任感。

候任辦會後出稿表示，李家超向議員介紹政府架構重組和增設副司長方案，並說方案有助強化政府頂層的統籌和協調能力，並確保各決策局分工較平均，明確權責誰屬，提升施政效能。