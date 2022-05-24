黎智英方：力高持蘋果印刷股份 撐新聞業務

代表黎智英的資深大律師陳政龍昨盤問周達權時指出，壹傳媒先後於1999及2001年將業務出售後上市，根據公告，黎曾向上市及非上市公司借出2億及7億元，貸款以股份償還予黎。惟周供稱，他忘記黎有否借貸給那些公司。

周達權：非從事印刷或出版

陳續稱，力高主要業務是持有蘋果日報印刷的股票，以提供營運資金予上市業務，力高亦為其他業務提供擔保；周說不太清楚，他多次稱力高不是從事印刷或出版，並且是黎的私人公司。他同意黎有向壹傳媒上市業務提供財政支持，但不知是否均由Mark Simon安排，只表示黎曾透過Mark Simon安排股東借貸。

壹傳媒上市後收購壹傳媒動畫，周同意壹動畫營運成本甚高，很可能虧蝕。陳指出，然而黎堅持以動畫支持新聞業務，周則表示，若黎不定期注資，動新聞可能失去動畫部分。至於力高是否有份安排資金收購，周相信有人協調，惟不了解力高有否參與壹動畫業務。

指Mark Simon同意不訛另有辦公室

前年傳媒揭發力高涉使用工業邨後，有職員在電郵提出不必搬遷辦公室，陳昨讀出周當時回覆稱，如有實體辦公室的話比較好，不用擔心被外界質疑該安排是一個騙局。周昨稱，若只更改註冊地址及訛稱無員工在上址工作是不恰當，而Mark Simon同意他不應說謊。周又說，有關電郵主題為「註冊辦公室地址（Registered Office Address）」，當中除有人略提及應避免影響事情發展，討論均沒講及違規事宜。

【案件編號：DCCC 349/21】

（壹傳媒違契案）