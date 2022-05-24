「陳火光博物館」亮火光 古董熏黑

親友：家俬損 古董無大礙

現場為大棠路32至34號捷榮樓4樓。事發昨晨7時許，當時姓陳92歲男戶主與56歲外籍女傭在單位內，陳發現單位起火，立即致電報警，消防接報到場迅速救熄。初步調查懷疑廚房燈泡短路引致火警，事件中無人受傷，毋須疏散。單位內部分古董、字畫被煙熏黑，數名戶主親友到場執拾清理。其中一名女親友表示，不清楚單位內收藏品價值，主要是家俬損毁，古董無大礙，損失仍有待點算，「錢財身外物，最緊要人無事」。

據資料，元朗鄉紳陳火光因喜好收藏書法古物，特在住所開設私人的「陳火光博物館」展示珍藏，免費對外開放，供市民欣賞。博物館面積約3000平方呎，有近萬件古董收藏品，據稱包括清朝皇帝龍袍、玉璽、御筆書法、岳飛書法真迹、錢幣、郵票、古董鐘表等。博物館現已停運，不對外開放。

曾apm展出清朝龍袍玉璽

2011年1月，陳火光將部分收藏品於觀塘apm展覽，包括一批清朝皇帝物品，如龍袍、玉璽、聖旨、書法字畫等國寶級珍貴文物，估計價值達10億元。商場亦為這批展品買高達2億美元（15.6億港元）保額的保險，並加強場內保安，24小時保護國寶。